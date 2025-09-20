Haos în mai multe aeroporturi din Europa după un atac cibernetic: Zboruri anulate și întârzieri

Haos în mai multe aeroporturi din Europa după un atac al hackerilor. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Aeroporturile din Berlin şi Bruxelles se confruntă sâmbătă cu urmările unui atac informatic şi avertizează că unele curse aeriene vor suferi întârzieri sau vor fi anulate, transmite dpa, preluată de Agerpres. Sunt probleme și la aeroportul Heathrow din Londra.

ACTUALIZARE 14:30 Cel puțin 100 de zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din Europa, au avut întârzieri. La Bruxelles, zborurile care au avut întârzieri sunt până acum aproximativ 70, iar la Berlin 15.

Site-ul aeroportului din Bruxelles nu afișează informații despre plecări. Când încearcă să acceseze informații despre plecări sau sosiri, utilizatorii sunt în schimb întâmpinați cu informații despre atacul cibernetic.

Aeroporturile din București nu au fost afectate, potrivit informațiilor Antena 3 CNN.

Pe site-ul de internet al aeroportului din capitala Belgiei a apărut un anunţ conform căruia furnizorul de servicii de check-in şi îmbarcare a fost atacat de hackeri vineri seara şi se aşteaptă perturbări masive ale orarului zborurilor. Sunt posibile doar operaţiunile manuale aferente serviciilor respective.

Tot vineri a fost atacat şi sistemul de procesare a pasagerilor de la aeroportul Berlin-Brandenburg, care a fost nevoit să întrerupă conexiunea la sisteme. Atacul nu a vizat direct aeroportul.

O notă a aeroportului Heathrow de lângă Londra precizează că şi acolo sunt posibile întârzieri din cauza unei "probleme tehnice" ale furnizorului de servicii pentru check-in şi îmbarcare pentru mai multe companii aeriene.

Deocamdată, dpa nu a reuşit să afle dacă sunt afectate şi alte aeroporturi europene; cele din Frankfurt şi Hamburg au comunicat că nu au avut probleme, iar activitatea decurge normal.