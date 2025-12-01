Haos în Rusia: Sute de mașini Porsche s-au blocat dintr-o dată. Ce s-a întâmplat

Sute de mașini Porsche s-au blocat dintr-o dată, în Rusia. Foto: Profimedia Images

Proprietarii de Porsche din Rusia s-au trezit că mașinile lor nu mai pornesc din cauza unor probleme ale sistemului de semnalizare prin satelit. Sute de automobile au rămas blocate, în orașe precum Moscova și Krasnodar, iar mulți șoferi au fost nevoiți să apeleze la platforme pentru a le muta de pe loc.

Potrivit Shot, preluat de Moscow Times, sute de automobile Porsche „s-au transformat în cărămizi” și nu mai pornesc din cauza întreruperii legăturii cu sistemul satelit. Reclamații au fost înregistrate în Moscova, Krasnodar și în alte orașe. Unii proprietari au reușit să pornească mașina după deconectarea bateriei timp de aproximativ zece ore, însă mulți au fost nevoiți să cheme o platformă.

Problema este reală, au confirmat reprezentanții centrului auto „Rolf” pentru RBC: începând cu 28 noiembrie, numărul reclamațiilor legate de blocarea mașinilor Porsche a crescut brusc.

Potrivit directorului de service, Iulia Trușkova, sistemul a încetat să mai comunice „pentru toate modelele și pentru toate tipurile de motoare”. Aceasta a precizat că teoretic orice Porsche poate fi afectat de blocare. Momentan, singura metodă de a prelua controlul asupra mașinii este demontarea și resetarea unității de semnalizare, însă cauzele defecțiunii nu sunt încă cunoscute. Compania nu exclude posibilitatea ca problema să fi apărut „intenționat”.

Probleme similare au raportat și unii proprietari de Mercedes, însă aceste cazuri sunt izolate și nu duc la blocarea completă a mașinii, așa cum se întâmplă la Porsche, unde automobilul practic devine o „cărămidă”: motorul nu pornește, demarorul nu reacționează, alimentarea cu combustibil este blocată, iar semnalizarea trece adesea în modul de urgență.

Porsche a încetat livrările de mașini în Rusia în 2022, invocând „incertitudinea și turbulențele”, însă oficial marca nu a părăsit piața. În continuare, în țară sunt înregistrate trei entități juridice: Porsche Russia, Porsche Center Moscow și PFS Russia. Reprezentanții companiei au menționat că încercările de a vinde afacerea nu au avut succes.