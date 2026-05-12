Haos pe aeroporturile din Marea Britanie în această vară: Companiile aeriene ar putea anula masiv zboruri fără sancțiuni

2 minute de citit Publicat la 09:41 12 Mai 2026 Modificat la 09:41 12 Mai 2026

Companiile aeriene au voie să suspende până la 20% din sloturile lor de preluare. FOTO: Hepta

Cele mai aglomerate aeroporturi din Marea Britanie avertizează că milioane de pasageri s-ar putea confrunta cu anulări de zboruri în această vară, din cauza planurilor guvernului britanic de a combate deficitul de combustibil pentru avioane, potrivit The Telegraph.

Heathrow și Gatwick se numără printre aeroporturile care au scris miniștrilor care se opun unei propuneri de a permite companiilor aeriene să anuleze zborurile în avans, fără riscul de sancțiuni.

Pe lângă faptul că provoacă perturbări, aeroporturile se tem că acest lucru ar putea declanșa și o creștere a tarifelor, deoarece turiștii vor intra în cursa pentru căutarea locurilor mai puține.

În răspunsurile scrise transmise în cadrul unei consultări de o săptămână privind planurile de urgență, aeroporturile au susținut că regulile existente de tip „folosește sau pierzi” oferă deja suficientă flexibilitate companiilor aeriene pentru a anula zboruri în cazul în care rămân fără combustibil.

Companiile aeriene au voie să suspende până la 20% din sloturile lor de preluare, păstrându-și în același timp dreptul de a le opera în sezonul următor. La Gatwick, de exemplu, companiile aeriene pot deja anula până la 25.000 de zboruri de vară sau aproximativ cinci milioane de locuri fără să fie sancționate.

Planurile guvernului de la Londra de a relaxa aceste reguli ar permite anulări dincolo de acest nivel. În Marea Britanie, ajustarea limitelor ar putea deschide calea pentru peste 100.000 de anulări de zboruri care implică zeci de milioane de locuri, multe dintre ele deja rezervate.

Se așteaptă ca guvernul să anunțe propuneri detaliate pentru a face față unei posibile lipse de combustibil pentru avioane încă din această săptămână.

Departamentul pentru Transporturi a declarat pe 2 mai că planurile de contingență ar permite companiilor aeriene să combine zborurile pe rute cu călătorii multiple către aceeași destinație. Aceasta înseamnă că pasagerii ar putea fi mutați de la rezervările inițiale la o alternativă similară pentru a economisi combustibil.

Airports UK, care reprezintă peste 50 de aeroporturi, a declarat că Airport Coordination Limited, care gestionează alocarea sloturilor orare, a precizat clar că companiile aeriene nu vor fi penalizate pentru zborurile care nu au putut decola din cauza lipsei de combustibil.

Un purtător de cuvânt a declarat: „Susținem eforturile guvernului de a planifica pentru situații neprevăzute viitoare. Dar nu am ajuns încă acolo și aprovizionarea nu este o problemă.

O sursă a declarat că aeroporturile sunt îngrijorate că, dacă guvernul ar relaxa prea mult reglementările, șefii companiilor aeriene ar avea mână liberă pentru a anula orarele de vară.

Acest lucru ar deschide calea pentru transportatori de a elimina rutele considerate neprofitabile din cauza creșterii costurilor combustibilului după închiderea strâmtorii Ormuz, mai degrabă decât ca răspuns la o lipsă reală de combustibil.

IAG, proprietarul British Airways, a declarat vineri că se așteaptă ca companiile aeriene să opereze întregul orar de vară, în timp ce easyJet a emis ceea ce a numit o „promisiune de rezervare cu încredere” și a spus că intenționează să opereze un program complet.

Sursa din interiorul aeroportului a declarat: „Companiile aeriene s-au străduit să clarifice faptul că nu există o lipsă de combustibil, așa cum a făcut și guvernul.” „Deci, de ce ar fi necesar să se deschidă calea pentru potențiale anulări care ar afecta milioane de oameni?”.