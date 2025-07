Haos pe unul dintre marile aeroporturi din Rusia: zeci de curse anulate, oameni trimiși acasă. Hackerii belaruși au transmis un mesaj

Zeci de zboruri ale companiei ruse Aeroflot au fost anulate, luni, pe aeroportul Șeremetievo din Moscova, martorii relatând scene de haos pe rețelele sociale, notează Agerpres.

Împreună cu aeroporturile Domodedovo și Vnukovo, Șeremetievo este una dintre cele trei mari facilități aeroportuare ce deservesc capitala Rusiei.

Luni, compania Aeroflot le-a cerut pasagerilor de pe acest aeroport, ale căror curse au fost anulate, să își ia bagajele și să plece acasă.

Pe de altă parte, operatorul aerian național din Rusia a dat asigurări că specialiștii săi "lucrează pentru minimizarea impactului asupra programului de zboruri şi pentru reluarea operațiunilor normale de serviciu".

Aeroflot a publicat pe Telegram o listă cu peste 40 de zboruri anulate către destinații din țară, dar și către capitala belarusă, Minsk, şi cea armeană, Erevan.

Aeroflot nu a dat alte detalii despre cauza anulării zborurilor sau despre durata estimată a remedierii.

Moscow region, Russia ❗ ✈️ Flight chaos at Sheremetyevo: Numerous Aeroflot flights were canceled or delayed on the morning of July 28! Aeroflot reported a so-called “service malfunction” due to issues with its information systems, though no specific cause was disclosed.… pic.twitter.com/OhnK2RQGNE

Portalul de știri online Baza a relatat scene de haos la Şeremetievo, publicând imagini cu aglomerații formate după anunțurile de anulare a zborurilor.

Din februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina, perturbările de trafic aerian la Moscova au devenit frecvente, însă au fost provocate de obicei de închiderea temporară a unor aeroporturi după atacuri ucrainene cu drone.

Anton Gherașcenko, un fost oficial ucrainean, consilier, în trecut al ministrului de Interne de la Kiev, a publicat pe X un comunicat ce ar fi fost difuzat de hackeri din Belarus.

Belarusian hackers claim to have completely destroyed the internal IT infrastructure of the Russian Aeroflot company.



"Together with our colleagues from Cyber Partisans BY, we announce the successful completion of a long-term and large-scale operation, as a result of which the… pic.twitter.com/Aing3qkgOQ