Kremlinul și-a reiterat cererile ca Ucraina să cedeze Rusiei teritorii suplimentare în estul și sudul Ucrainei și să desființeze armata ucraineană în viitor, continuând să transmită mesajul că Moscova nu este dispusă să facă concesii teritoriale în viitoarele negocieri de pace. De asemenea, în ziua primelor discuții SUA-Rusia din Arabia Saudită, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „o reglementare în Ucraina este imposibilă fără abordarea problemelor de securitate din Europa”.

Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat luni, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, că Ucraina a „pierdut irevocabil” Crimeea, „republicile populare Donețk și Lugansk” (referindu-se la oblastele ocupate Donețk și Lugansk) și oblastele Zaporijia și Herson, scrie Institutul pentru Studiul Războiului.

Nebenzia a insinuat că negocierile de pace ar trebui să „corecteze” situația din aceste regiuni și că Ucraina ar trebui să cedeze părțile rămase din cele patru regiuni pe care Ucraina le controlează în prezent. Nebenzia cere ca Ucraina să cedeze aproximativ 30% din suprafața regiunilor Donețk, Zaporijia și Herson pe care Rusia nu o ocupă în prezent. (Forțele ruse ocupă în prezent aproximativ 99 la sută din regiunea Lugansk.)

Ambasadorul rus a cerut, de asemenea, ca Ucraina să devină un stat neutru „demilitarizat” în viitor și ca Ucraina să nu se alăture niciunei alianțe sau blocuri de securitate. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a respins pe 17 februarie posibilitatea ca Rusia să facă concesii teritoriale în cadrul negocierilor viitoare. Președintele rus Vladimir Putin a susținut în iunie 2024 că Ucraina ar trebui să-și retragă forțele și să cedeze orice teritoriu neocupat din regiunile Lugansk, Donețk, Zaporijia și Herson Rusiei, iar Nebenzia pare să reînvie această cerere înainte de negocierile bilaterale dintre SUA și Rusia.

