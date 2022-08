Un hoţ din Anglia s-a ascuns în interiorul unui ursuleț de pluș ca să scape de poliţie: "Au văzut un urs mare care respiră”

Totul s-a petrecut în luna iulie, atunci când Oshua Dobson, un tânăr, în vârstă de 18 ani, a încercat să păcălească poliția din Greater Manchester în timpul percheziției unei case din Rochdale, Marea Britanie.

Mai exact, tânărul, care era căutat pentru furt și infracțiuni comise la volan, s-a ascuns în interiorul unui ursuleț de pluș.

Schema a ţinut până în momentul în care ofițerii au observat ursul de pluş respirând, moment în care au dat alarma.

"Când am mers să-l arestăm, ofițerii noștri au observat la adresă un urs mare care respira înainte de a-l găsi pe Dobson ascuns înăuntru”, a precizat un purtător de cuvânt al poliţiei, citat de BBC.

El a adăugat că acum tânărul stă „îndesat în spatele gratiilor” acolo unde va sta 9 luni pentru furt de mașini, dar şi pentru că a condus în timp ce avea permisul suspendat și a plecat fără a plăti benzina.

#JAILED | When we saw this large bear breathing during a hunt for a thief we thought something wasn't right... then we found our suspect stuffed inside!



Joshua Dodson (18) stole a car while disqualified & filled up for fuel without paying. He's sentenced to nine months in jail. pic.twitter.com/cwAGO7PvIw