Cu mâinile murdare: un hoț a fost prins după ce a jefuit o bancă în Newark, SUA, și a fost împroșcat cu vopsea dintr-un pachet-capcană

La finele săptămânii trecute, norocul părea să-i zâmbească lui Esau Grant, 27 de ani din Newark.

Bărbatul a intrat sâmbătă, în jurul orei locale 10 dimineața, în sucursala băncii Capital One, situată pe Springfield Avenue.

El i-a înmânat casierului un bilet pe care scria: "Am o armă. Te rog să-mi dai toți banii din casierie și nimeni nu va fi rănit".

Casierul i-a satisfăcut cererea și chiar mai mult decât atât.

După ce a fugit din bancă, hoțului i-au explodat literalmente banii furați din bancă: un dispozitiv cu vopsea roșie greu lavabilă, disimulat între bancnote.

Este o practică destul de comună la care apelează angajații băncilor, pentru a ajuta poliția să-i prindă pe infractori.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care suspectul iese din bancă avânt un rucsac în spate și se angajează în traversarea străzii printr-un loc nepermis iar în jurul său se formează un nor de particule roșii.

EXCLUSIVE VIDEO! Red dye pack explodes on bank robber, Newark police seeking help to ID him. This was on Springfield at Capitol One. Watch man in white shirt. ⁦@NBCNewYork⁩ ⁦@NewarkNJPolice⁩ pic.twitter.com/DugMEMaKj8