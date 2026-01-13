Ilie Bolojan, despre acordul cu Mercosur: "A fost o înțelegere între Guvern și Nicușor Dan pentru susținere"

“Nu luăm decizii în funcție de un domeniu”, a spus Ilie Bolojan despre acordul cu Mercosur. FOTO: Hepta

Premierul Ilie Bolojan a avut marți, într-un interviu pentru TVR, prima reacție după ce România a votat pentru acordul UE-Mercosur. Premierul a lăudat acest acord, precizând că “România a făcut bine susținându-l”.

Ilie Bolojan a explicat că România depinde de piețele europene, “și dacă UE merge bine, economia noastră, fiind în bună măsură integrată în lanțurile valorice ale industriei europene, merge și ea bine. Funcționează ca o locomotivă economia europeană pentru noi.

UE a avut de luat o decizie strategică pe care o negocia de peste 20 de ani de a-și extinde piețele. Piața noastră care este de 450 de milioane de consumatori a încheiat un acord în care se vor elimina treptat în următorii 10-15 ani taxele vamale cu țările din America de Sud, așa numitul Mercosur, care e un grup de consumatori de peste 260 de milioane de locuitori. Practic s-a făcut o zonă economică care se va dezvolta treptat, treptat, care este o piață mare și teoretic ar trebui să fie niște beneficii importante pentru ambele părți. O piață mare îți permite să crești, să vinzi mai mult și mai ieftin în așa fel încât toți să câștige. Există oportunități și există riscuri”.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că de acest acord vor beneficia în special companiile integrate în lanțurile industriale europene care vor exporta produsele în America de Sud:

“Astăzi, Europa exportă produse industriale, mașini, utilaje care sunt taxate cu taxe vamale de la 35%, cum sunt autoturismele, coborând până la 18, 19%. Cu toate aceste taxe UE este competitivă.

Dacă în următorii 10-15 ani, taxele se vor reduce treptat, treptat, înseamnă că trepat, exporturile europene vor fi mai competitive pe aceste piețe, în așa fel încât companiile românești care sunt în aceste lanțuri valorice…să nu uităm că sute de mii de oameni lucrează în România în companii care își exportă produsele către aceste lanțuri, care exportă mașinile și utilajele. Va funcționa ca un aspirator pentru economia românească. Pot fi beneficii pe care companiile să le valorifice”.

Premierul ILie Bolojan, despre riscurile acordului cu Mercosur

Pe de altă parte, Ilie Bolojan a recunoscut că riscurile vizează domeniul agriculturii:

“A fost elementul de bază care a făcut ca multe țări care au componente agricule importante care se bazează pe componenta de agricultură, inclusiv România, să fie rezervate legat de această înțelegere.

După negocieri care au trenat și după ce nu s-a ajuns la o majoritate de țări care să respecte condițiile de luare a deciziei, înainte de Cărciun a fost un Consiliu European, la care președintele Nicușor Dan a participat, și la acel Consiliu s-a convenit că se va semna acordul Mercosur. Dânsul a făcut o declarație dar nefiind ceva care să fie pe agenda publică s-a trecut cu vederea.

Între timp, dacă ne aducem aminte, Italia nu a fost de acord să participe la semnare, cerând o prelungire a negocierilor. Au însemnat niște condiții suplimentare de siguranță pentru a limita riscurile pe componentă agricole. Pentru a nu avea importuri la prețuri foarte de mici. Au fost limitate cantitățile, a scăzut procentul de la 8, la 5% de la care dacă aceste produce deopșesc o cotă de piață, țările pot suspenda scutirea de taxe”.

Premierul a mai precizat că s-a alocat fermierilor europeni 45 de miliarde de euro, bani suplimentari pe componenta de politică agricolă, iar agricultorilor români le revin 3,8 miliarde de euro.

Ilie Bolojan a mai spus că a existat un acord între Guvern și președintele Nicușor Dan pe acest subiect:

“Ministerul Economiei a notificat MAE, și MAE atunci când s-a pus în discuție în comitetul în care votează ambasadorii fiecărei țări la Comisia Europeană a dat o instrucțiune ambasadoarei noastre, Iulia Matei, în așa fel încât să voteze. A fost un acord între Guvern și domnul președinte să avem o poziție convergentă”.

Premierul a mai spus că indiferent cine ar fi fost ministru al Agriculturii, de la orice partid, nu ar fi putut să susțină acest acord. “Nu luăm decizii în funcție de un domeniu”, a conchis premierul.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, marți seara la Antena 3 CNN, că a respins Memorandumul referitor la acordul UE-Mercosur și susține că va vota împotrivă dacă acesta ajunge în Parlamentul României în forma actuală.