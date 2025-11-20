„Imaginați-vă, să iei un egiptean și să îl trimiți în Uganda”. Grecia și Germania vor centre în Africa pentru cei expulzați din Europa

Grecia și Germania vor să înființeze centre în Africa pentru persoanele deportate din Europa. FOTO: Getty Images

Grecia și Germania vor să înființeze centre în Africa pentru persoanele deportate din Europa, a declarat miercuri ministrul elen al migrației, Thanos Plevris, scrie Politico.

„Sunt în curs discuții cu țări africane sigure care vor accepta migranți ilegali pe care nu îi putem returna în țările lor de origine”, a declarat Thanos Plevris pentru postul public elen ERT.

El a adăugat că aceste discuții nu sunt coordonate de Uniunea Europenă, ci sunt o inițiativă a unor state pe cont propriu.

„Germania a avut o inițiativă serioasă, iar noi ne-am exprimat oficial interesul de a participa. Dacă aceste centre vor fi amplasate în afara continentului european, vor acționa ca un factor de descurajare pentru migranți”, a spus acesta.

Un oficial din Ministerul de Interne german a declarat pentru POLITICO: „În cadrul întâlnirii lor din 4 noiembrie, cei doi miniștri au identificat un interes comun în așa-numitele ‘soluții inovatoare’ pentru reducerea migrației ilegale și au discutat posibilitatea implementării acestora într-un grup de state membre. În prezent, lucrează împreună la nivel european la baza legală necesară pentru regulamentul privind returnările.”

Miniștrii europeni de interne s-au reunit luna trecută la Luxemburg pentru a negocia reguli mai stricte privind migrația către continent, inclusiv crearea de centre de returnare pentru solicitanții respinși, însă nu s-a ajuns la niciun acord.

Grecia a adoptat o linie dură privind migrația în ultimii ani

Vara trecută, Grecia a prezentat celorlalte guverne ale UE ceea ce a numit cel mai strict plan al său pentru descurajarea migranților, iar în prezent face presiuni pentru înființarea unor „centre de returnare” situate în afara Europei.

Plevris a afirmat că și alte țări, pe lângă Grecia, sunt interesate de acest plan. Olanda, de exemplu, a încheiat în septembrie un acord cu Uganda pentru a colabora pentru returnarea solicitanților de azil respinși, folosind statul est-african ca punct de tranzit, însă schema s-ar aplica doar persoanelor provenite din țări aflate în apropierea Ugandei.

Ideea actuală a Greciei, așa cum a descris-o Plevris, este similară cu proiectul blocat al Italiei de interceptare și reținere a solicitanților de azil și procesare a acestora în Albania.

De la inaugurarea celor două centre din Albania anul trecut, proiectul promovat de premierul italian de dreapta Giorgia Meloni a primit laude din partea liderilor europeni, inclusiv președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul britanic Keir Starmer, ambii exprimându-și interesul pentru această soluție. Totuși, inițiativa rămâne în incertitudine juridică în ceea ce privește compatibilitatea procesării migranților în țări terțe cu legislația UE.

Plevris s-a declarat convins că problemele legale vor fi rezolvate, dar a spus că o dificultate suplimentară este faptul că „ideea Albaniei nu este în totalitate un factor de descurajare. Dacă [centrele] ar fi amplasate în afara continentului european, ar fi un factor de descurajare ferm.”

„Imaginați-vă să iei un egiptean și să îl trimiți în Uganda.”