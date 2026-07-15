Imagine virală cu Zelenski, în timp ce rupe dopul atașat la o sticlă de apă. „A amânat aderarea Ucrainei în UE cu 15 ani”

1 minut de citit Publicat la 18:51 15 Iul 2026 Modificat la 18:53 15 Iul 2026

Volodimir Zelenski, alături de soția sa, Olena, la parada militară de Ziua Franței, de la Paris. Foto: Profimedia Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost surprins când a rupt dopul atașat unei sticle de apă, în timp ce urmărea din tribuna oficială parada militară de la Paris, din 14 iulie. Imaginea, devenită virală pe rețelele sociale, a provocat controverse dar și un val de ironii printre utilizatorii online, informează Le Figaro.

„A amânat aderarea Ucrainei la UE cu 15 ani”, a glumit un astfel de utilizator.

Tout allait remarquablement bien, entre le défilé du 14 juillet et l'ouverture d'un nouveau chapitre de négociation.



Mais, drame. En un geste agacé, Zelensky vient de compromettre les chances de son pays de jamais rejoindre l'UE. pic.twitter.com/PHqPkrKuV2 — Sébastien Gobert (@SebaGobert) July 14, 2026

Un alt comentator de pe rețeaua X a calificat drept „o catastrofă” gestul lui Zelenski, pe care l-a considerat total „neecologic”.

Majoritatea comentatorilor online s-au arătat amuzați de gestul președintelui ucrainean, care „a distrus astfel cel mai mare simbol al progesului cercetării și inovației europene”.

Din 2024, în țările UE a intrat în vigoare o directivă privind reducerea impactului produselor din plastic asupra mediului. Astfel, conform Directivei UE 904/2019, produsele din plastic de unică folosință, care au dopuri și capace din plastic, pot fi introduse pe piață doar dacă respectivele dopuri rămân atașate de recipiente.

Prezent în galeria oficială, alături de alți 24 d eșefi de stat, Zelelenski a decis să rupă dopul de sticlă - gest văzut de unii drept un „simbol al prăpastiei evidente existente” între Kiev și Uniunea european, arată Le Figaro.