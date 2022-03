Imagini copleșitoare din cel mai mare spital de copii din Kiev: "Nu putem număra câți copii nu am reușit să salvăm din cauza invaziei Rusiei"

Spitalul Okhmadyt a primit copii grav bolnavi din toată țara, iar de la izbucnirea războiului din Ucraina, medicii au efectuat între 30 și 50 de operații pe zi. Acum, micuții sunt tratați într-un buncăr, iar condițiile sunt improprii.

[GAL layout="3"]

"Nu am vrut și nici nu am avut timp să scriu această postare, însă trebuie să vă arăt ceea ce am văzut astăzi în cel mai mare spital de copii din Ucraina. Acest spital a primit copii din toată țara și a efectuat între 30 și 50 de operații pe zi. Acum, este imposibil pentru majoritatea părinților să ajungă aici.

Copiii grav bolnavi, care ar trebui să fie în secții separate și atent supravegheați, acum stau într-un buncăr, în condiții improprii. Medicii și personalul medical ai spitalului au lucrat în aceste șase zile ca niște eroi.

Numărăm câți oameni și copii au murit în acest război. Dar este imposibil de numărat câți copii nu au avut timp să fie salvați din cauza invaziei rusești și a actelor sale teroriste", a declarat producătoarea vizibil afectată, într-o postare pe Facebook.