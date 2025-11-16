Imagini rare cu o Biblie veche de 6 secole, ilustrată cu aur. "Mona Lisa a manuscriselor iluminate" a fost expusă la Roma

Biblia "Mona Lisa a manuscriselor iluminate" a fost expusă pe 13 noiembrie la Roma, în Senatul italian. Sursa foto: Profimedia Images

O Biblie din secolul al XV-lea, ilustrată cu aur și lapis lazuli afgan, a fost expusă în Senatul italian, ca parte a celebrărilor de Anul Sfânt al Vaticanului, o tradiție care are loc o dată la un sfert de secol și care atrage zeci de milioane de pelerini la Roma, a relatat Euronews. Rar văzut în public, manuscrisul în două volume este descris drept "Mona Lisa a manuscriselor iluminate".

Biblia este, de obicei, păstrată într-un seif al unei biblioteci din oraşul Modena și este rareori expusă publicului. Ea a fost transportată dintr-o dubă neinscripționată la Roma sub măsuri stricte de securitate, iar sosirea sa în Senat a fost transmisă la televizor, potrivit AP.

"Mona Lisa a manuscriselor iluminate" a fost creată între 1455 și 1461 de caligraful Pietro Paolo Marone și ilustratorii Taddeo Crivelli și Franco dei Russi, la comanda ducelui Borso D’Este. Manuscrisul a urmat familia Este din Ferrara la Modena, unde a rămas până când familia a pierdut controlul asupra orașului în 1859 și ultimul duce a fugit la Viena. Biblia a rămas în posesia familiilor nobile europene. Apoi, ultima împărăteasă a Austriei a vândut-o unui colecționar de antichități parizian în 1922.

Giovanni Treccani, un antreprenor italian și patron al artelor, a aflat de vânzare și a călătorit la Paris pentru a o cumpăra în 1923. El a luat-o cu 3,3 milioane de franci francezi și a donat-o, apoi, statului italian.

Manuscrisul în două volume este considerat unul dintre cele mai spectaculoase exemple de manuscrise iluminate din Renaștere și se spune că a fost una dintre cele mai scumpe cărți ale vremii.

La Modena, biblia este păstrată într-o vitrină specială, dotată cu un sistem de climatizare care menține umiditatea constantă pentru a proteja paginile de pergament, care sunt deosebit de sensibile la schimbările de temperatură și umiditate, spun oficialii.

Alessandra Necci, directoarea Gallerie Estense din Modena, o descrie ca fiind "Mona Lisa a manuscriselor iluminate" datorită măiestriei artistice excepționale și inspirației religioase.

La rândul său, Ministerul Culturii italian o consideră una dintre cele mai înalte expresii ale artei miniaturale "care unește valoarea sacră, relevanța istorică, materialele prețioase și estetica rafinată".

