Imagini șocante cu avionul care s-a prăbușit după ce a pierdut motorul stâng, în Kentucky. UPS și FedEx suspendă unele zboruri

2 minute de citit Publicat la 13:23 08 Noi 2025 Modificat la 13:37 08 Noi 2025

Avionul de marfă UPS, prăbușit marți pe Aeroportul Internațional din Louisville, Kentucky, pierduse motorul stâng. FOTO: Captura video CNN

Avionul de marfă UPS, prăbușit marți pe Aeroportul Internațional din Louisville, Kentucky, pierduse motorul stâng, arată imaginile făcute publice recent cu momentele dinaintea tragediei. Motorul a fost găsit pe pistă. Accidentul, produs marți dimineață, a provocat un incendiu uriaș și a dus la moartea a cel puțin 14 persoane. În urma tragediei, UPS și FedEx au decis să suspende temporar zborurile avioanelor MD-11, la recomandarea producătorului Boeing, scrie BBC.

Avionul UPS a luat foc imediat după ce a părăsit pista, izbindu-se de clădiri din apropiere și declanșând un incendiu violent care a distrus mai multe imobile și a dus la închiderea aeroportului. Boeing a confirmat că a recomandat celor două companii de transport aerian să oprească folosirea acestor aeronave „din prudență maximă”, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească ce a dus la dezastru.

Cu câteva ore înainte de decizia oficială de a opri zborurile, autoritățile au confirmat că numărul victimelor a urcat la 14, după ce un alt corp a fost descoperit printre ruine. Echipele de intervenție continuă să caute posibile alte victime în clădirile afectate de incendiu.

„Ne rugăm pentru fiecare dintre familiile victimelor și sperăm să nu mai avem victime suplimentare,” a declarat primarul din Louisville, Craig Greenberg.

Într-un comunicat, UPS a precizat că a suspendat 9% din flota sa, iar Boeing a transmis pentru Reuters că decizia a fost luată împreună cu Administrația Federală a Aviației (FAA). „Recomandarea a fost făcută din prudență, iar noi vom continua să colaborăm cu FAA pe acest subiect,” a spus un purtător de cuvânt al companiei.

Nu este clar încă în ce măsură livrările vor fi afectate. FedEx operează 28 de avioane MD-11, iar UPS avea 27 înainte de accident, potrivit datelor citate de Reuters. UPS a anunțat că a activat planuri de rezervă pentru a asigura continuitatea serviciilor: „Nimic nu este mai important pentru noi decât siguranța angajaților și a comunităților pe care le deservim.”

Avionul implicat în accident era un MD-11F, un model cu trei motoare intrat în serviciu acum 34 de ani, folosit inițial de Thai Airways ca avion de pasageri, transferat ulterior la UPS în 2006. Modelul MD-11 a fost produs de McDonnell Douglas înainte de fuziunea cu Boeing în 1997. Producția acestor aeronave s-a încheiat în anul 2000, iar ultima utilizare comercială de pasageri a avut loc în 2014.

Potrivit National Transportation and Safety Board (NTSB), motorul stâng a luat foc și s-a desprins în timpul decolării, ceea ce ar fi dus la pierderea controlului aeronavei. Avionul transporta aproximativ 144.000 de litri) de combustibil.