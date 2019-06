Imagini șocante în Viena. Două etaje ale unei clădiri au fost spulberate din cauza unei explozii - VIDEO

O explozie puternică s-a produs, miercuri seară, în Viena, iar o bucată de fațadă și două etaje ale unei clădiri au fost complet spulberate.

Patru persoane au fost rănite grav în expplozia care pare să fi fost provocată de gaze, deflagraţia ducând la prăbuşirea parţială a mai multor etaje din cel mult două clădiri, au anunţat serviciile de salvare şi poliţia, relatează Reuters.



Un purtător de cuvânt al pompierilor a declarat că există mai mulţi răniţi şi că explozia a creat un crater în faţa unei clădiri din al patrulea district al capitalei austriece, din apropierea centrului oraşului.



Un purtător de cuvânt al ambulanţei a anunţat, la rândul lui, că există patru răniţi grav în urma exploziei, dar niciun deces.

ATENȚIE! Imagini cu puternic impact emoțional

BREAKING: At least four people seriously injured and multiple others moderately-lightly injured after a gas explosion led to a partial building collapse in #Vienna , Austria.

(Video credit : Werenfried Ressl) pic.twitter.com/tSgR6s1E2u