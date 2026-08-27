Momentul în care un elicopter lovește cablurile unei telecabine și se prăbușește. Doi oameni au murit

<1 minut de citit Publicat la 14:06 27 Aug 2026 Modificat la 14:19 27 Aug 2026

Imagini tragice cu momentul în care un elicopter se prăbuşeşte în Italia. Sursa foto: captură video

Două persoane au murit după ce un elicopter a lovit cablurile unei telecabine, în nordul Italiei, miercuri. Imaginile surprinse de martori arată momentul în care mica aeronavă a atins cablurile instalaţiei, apoi a luat foc și s-a prăbușit pe o zonă cu iarbă, lângă lacul Campliccioli, în regiunea Piemont, notează The Telegraph.

Cei doi pasageri aflați la bord au murit pe loc. Aceștia au fost identificați drept Alessandro Angelo Muscinelli, în vârstă de 62 de ani, un inginer din Premeno care pilota aparatul de zbor, și cumnata sa, Antonella Pagliarani, în vârstă de 63 de ani, din Milano.

Anchetatorii verifică de ce elicopterul zbura atât de jos

Pompierii au confirmat că aeronava s-a lovit de un cablu de transport (teleferic de serviciu) în regiunea Piemont, la granița dintre zona Ossola și Elveția.

Echipele de intervenție s-au deplasat la locul accidentului și a fost trimis un elicopter pentru o evacuare medicală, însă niciunul dintre pasageri nu a putut fi salvat.

Autoritățile investighează succesiunea exactă a evenimentelor care au dus la prăbușire.