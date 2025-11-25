Imaginile disperării în Thailanda, unde e apă de 2,5 metri și oamenii țipă după ajutor. Maternitate cu zeci de nou-născuți, inundată

3 minute de citit Publicat la 13:06 25 Noi 2025 Modificat la 13:15 25 Noi 2025

O furtună „cum se vede o dată la 300 de ani” a lovit sudul Thailandei. FOTO Colaj Profimedia Images/X

O furtună „cum se vede o dată la 300 de ani” a lovit sudul Thailandei, într-un oraș apa a ajuns la 2,5 metri și a blocat accesul către o maternitate în care sunt 30 de nou-născuți, au declarat angajați și oficiali, scrie CNN.

Cel puțin 19 oameni au murit, după ce s-au electrocutat sau au fost luați de ape, otrivit Ministerului Sănătății Publice.

Cele mai abundente ploi au fost înregistrate în Hat Yai, un important nod de transport și comerț din provincia Songkhla, unde s-au consemnat „cele mai puternice ploi din ultimii 300 de ani”, potrivit Departamentului Regal de Irigații. Această formulare se referă la raritatea unui astfel de fenomen, care are o probabilitate de producere de o dată la 300 de ani, au explicat oficialii pentru CNN.

Flooding in Hat Yai is worsening. New aerial footage from the Rama I Bridge area shows water pushing all the way up to the bridge deck with a strong, fast current running beneath it. Hoping people in the area stay safe as conditions keep changing. pic.twitter.com/iA3gbOoRmp — Jacob in Cambodia ?? ?? (@jacobincambodia) November 25, 2025

Nouă provincii din sudul Thailandei au fost inundate, iar 127.000 de gospodării au fost afectate, potrivit autorităților locale. În unele locuri s-au înregistrat aproape 400 de mililitri de apă, după ce râurile s-au revărsat.

Hat Yai Hospital’s rooftop has become a critical hub for emergency relief operations as a helicopter (No. 1114) from the Ministry of Natural Resources and Environment conducted flights to prepare for patient transport and supply deliveries. The missions, involving military… pic.twitter.com/LH1RsFQcEt — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) November 25, 2025

Fotografiile din Hat Yai arată orașul în care drumurile sunt sub apă, casele sunt pe jumătate scufundate, iar echipe de urgență intervin cu bărci pentru a salva locuitorii și a livra provizii. Într-un clip postat pe X, se văd salvatorii în bărci cu lacrimi pe obraz în timp ce oamenii blocați în case le strigă să se întoarcă să îi ajute și pe ei.

Royal Thai Army now heavily involved in evacuations and relief in Hat Yai as the relentless rains and flooding continues. pic.twitter.com/U8zzabGwjl — The Pattaya News Thailand (@The_PattayaNews) November 25, 2025

Angajații Spitalului Hat Yai au povestit că alimentarea cu apă și electricitate au fost întrerupte de luni seară. În secția de sugari sunt aproximativ 30 de nou-născuți. „Spitalul trebuie să aibă grijă de ei”, a declarat asistenta medicală a spitalului, Fasiya Fatonni, care a adăugat că părinții bebelușilor „sunt îngrijorați, dar nu pot ajunge acolo deoarece nivelul apei crește și nu sunt mijloace de transport”.

Bangkok Hat Yai Hospital has lost all power after floodwaters inundated its backup generators, according to emergency reports on Monday night. Hospital staff are now racing to evacuate patients by boat to safer locations as water levels continue to rise.#Thailand #น้ำท่วม… pic.twitter.com/M5BgZQiJOu — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) November 24, 2025

Ea a distribuit fotografii cu secția de nou-născuți, unde se văd asistente medicale stând într-o cameră întunecată, luminată doar de o singură lampă. Secția este la etajul trei al spitalului, a spus ea.

O altă asistentă medicală, Pattiya Ruamsook, și-a exprimat îngrijorarea că apa va crește. „Ieri, apa acoperea doar primul etaj, acum a ajuns la etajul doi”, a spus ea.

Hat Yai needs help.



Flood victims trapped inside their homes called out to emergency crews, but the rescue boats were already full.



“We’ll be back for you,” a crew member shouted.



Meanwhile, the rain continued to pour last night. pic.twitter.com/Con51YjFyc — Jacob in Cambodia ?? ?? (@jacobincambodia) November 24, 2025

Aproximativ 500 de persoane se aflau în spital marți, inclusiv 200 de pacienți internați, a adăugat ea, îndemnând autoritățile să ajute la furnizarea de apă potabilă mai mare celor blocați.

Departamentul pentru irigații a declarat luni că lucrează cu agenții guvernamentale și oficiali locali pentru a ajuta, inclusiv prin trimiterea de camioane pentru livrarea de provizii și evacuarea persoanelor din zonele cu risc ridicat. De asemenea, se intervine pentru evacuarea apei cât mai repede posibil.

Ploile torențiale care au durat mai multe zile au afectat și țările vecine. În Malaezia, peste 15.000 de persoane erau în adăposturi. Nu au fost anunțate persoane decedate în urma inundațiilor. Între timp, în centrul Vietnamului, inundațiile și alunecările de teren au ucis 91 de persoane în ultima săptămână și au lăsat 1,1 milioane de gospodării și companii fără energie electrică.