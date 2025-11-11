În Belgia a fost lansat partidul ”TRUMP”: ”Este simbolul suprem al populismului”

Modificat la 08:54 11 Noi 2025

Publicat la 08:54 11 Noi 2025

1 minut de citit

În Belgia a fost lansat partidul ”TRUMP”. FOTO X

Un partid belgian francofon de extremă dreapta, care poartă numele președintelui SUA printr-un acronim ingenios, a fost lansat recent de un fost președinte al Frontului Național Belgian, a relatat luni publicația locală BRUZZ, citată de Politico.

„Donald Trump este simbolul suprem al populismului. El întruchipează imediat tot ceea ce reprezentăm”, a declarat pentru site Salvatore Nicotra, fondatorul partidului TRUMP.

Acronimul TRUMP provine de la denumirea franceză “Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes” („Toți uniți pentru Uniunea Mișcărilor Populiste”) și reprezintă continuarea partidelor francofone de extremă dreapta Chez Nous și Frontul Național Belgian (FN).

TRUMP — un nouveau parti d'extrême droite en Belgique ☕️



Vendredi dernier, un nouveau parti d'extrême droite francophone nommé TRUMP a été fondé, officiellement appelé « Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes ».



Le fondateur et président est Salvatore Nicotra,… pic.twitter.com/aWeLd3cgTM — Love??Ukraine Charles Rume ?? #TAEM (@CharlesRume) November 11, 2025

Spre deosebire de Vlaams Belang, cel mai mare partid de extremă dreapta din Flandra, TRUMP nu susține separatismul, a precizat Nicotra.

Formațiunea intenționează să participe atât la nivel federal, cât și la alegerile pentru Parlamentul European din 2029. „Suntem un partid populist de dreapta, cu o orientare socială”, a explicat fondatorul.

Nicotra, care a fost consilier municipal în cartierul Saint-Gilles din Bruxelles între 1994 și 2000, nu a exclus că ar putea candida și în capitala Belgiei sau la alegerile municipale.

Printre ceilalți fondatori, toți foști membri ai FN, se numără Emanuele Licari, fost membru Vlaams Belang, exclus de pe listele partidului după ce a fost acuzat că a glorificat în mod deschis fascismul.

Lansarea oficială a partidului TRUMP este programată pentru 30 noiembrie.