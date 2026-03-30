"În momente dificile, să muncim mai mult”. Oligarhul lui Putin propune ca rușii să muncească 12 ore pe zi ca să salveze economia

Miliardarul Oleg Deripaska a propus ca cetățenii ruşi să adopte ziua de muncă de 12 ore, timp de șase zile pe săptămână, pentru a accelera transformarea economică a țării, notează United 24 Media.

Magnatul industrial a susținut că resursele Rusiei sunt limitate și că singura modalitate de a naviga prin actuala criză globală este printr-o creștere radicală a forței de muncă. Deripaska a sugerat un program extenuant de „8-8” - lucrul de la 8 dimineața la 8 seara, inclusiv sâmbăta - susținând că această schimbare este necesară pentru supraviețuirea economiei naționale.

„Nu avem multe resurse. Mai precis, doar una, și este legată de caracteristica noastră națională: în momentele dificile, știm cum să ne adunăm și să muncim mai mult”, a scris Deripaska. El a accentuat, într-un text: cu cât țara trece mai repede la acest nou program, cu atât mai repede va trece prin transformarea în curs.

Deripaska a caracterizat situația actuală nu ca pe o criză economică standard, ci ca pe o „transformare profundă” care a schimbat lumea pentru toate țările. El a criticat Banca Centrală a Rusiei și politicile sale macroeconomice, dând vina pe ratele ridicate ale dobânzilor și pe „întărirea zadarnică a rublei” pentru sufocarea investițiilor.

În plus, el a menționat că climatul investițional intern, atât național, cât și străin, fusese deja subminat de desființarea instituțiilor juridice de către forțele de securitate.

Crede că războiul din Iran nu va aduce nimic bun Rusiei

Miliardarul a abordat, de asemenea, impactul războiului din Orientul Mijlociu. În ciuda creșterii prețurilor globale la petrol, gaze și îngrășăminte, Deripaska a avertizat că războiul „nu va aduce nimic bun Rusiei”.

Deripaska a prezis că prețurile ridicate la energie vor declanșa o încetinire economică globală prelungită, care va afecta inevitabil economia rusă. Pentru a contracara aceste șocuri, el a cerut anterior ca rubla să fie slăbită la 105 pe dolar și ca rata dobânzii cheie să fie redusă la 6%.

Conform estimărilor lui Deripaska, combinația dintre ratele dobânzilor ridicate și o rublă puternică a costat deja bugetul federal peste 16 trilioane de ruble (196,6 miliarde de dolari). El a susținut că întărirea rublei sub 80 de ruble pe dolar în anii precedenți a privat industriile exportatoare de competitivitatea lor.

Printr-o săptămână de lucru mai lungă și solicitantă și o schimbare masivă a politicii monetare, Deripaska semnalează că sectorul privat rus resimte presiunea extremă a izolării globale și a efectelor secundare ale războaielor regionale.

Presiunea economică descrisă de Deripaska este intensificată de perturbările celei mai vitale surse de venituri a Rusiei: exporturile sale de petrol. În timp ce miliardarul solicită schimbări interne ale forței de muncă, presiunile externe cresc, pe măsură ce atacurile cu drone ucrainene paralizează cu succes principalele centre energetice rusești.

O campanie recentă care vizează porturile de la Marea Baltică a obligat deja producătorii ruși să avertizeze cumpărătorii cu privire la oprirea pe termen nelimitat a exporturilor, putând îngheța până la 40% din exporturile de petrol ale țării. Această pierdere a capacității de export, combinată cu „transformarea profundă” despre care avertizează Deripaska, creează o furtună perfectă pentru bugetul federal rus.