Încă o moarte suspectă la Moscova: Fost oficial rus legat de Kremlin, găsit mort în locuința sa

Alexey Sklyar a fost viceministru al muncii și protecției sociale din 2018 până în 2022. FOTO: Hepta

Un fost oficial rus de rang înalt a fost găsit mort la domiciliul său din Moscova, ceea ce autoritățile descriu ca o aparentă sinucidere, cea mai recentă dintr-o serie de morți misterioase și violente care au implicat elita Kremlinului, potrivit TVP World.

Alexey Sklyar, care a fost viceministru al muncii și protecției sociale din 2018 până în 2022, a fost găsit mort joi dimineață, a relatat presa rusă.

Agenția de știri de stat TASS, citând serviciile de urgență, a declarat că informațiile preliminare indicau că fostul oficial și-a luat viața. Se pare că o armă de foc a fost găsită lângă corpul său când echipajele de intervenție de urgență au ajuns la fața locului.

Potrivit relatărilor din presă, cu puțin timp înainte de moartea sa, Sklyar le-a trimis un mesaj de adio prietenilor săi în care a spus că „soția sa a fost de vină pentru tot”.

Surse apropiate familiei au fost citate de canalul rusesc Telegram Baza, care au declarat că, în ultimii ani, cuplul „a avut conflicte și scandaluri determinate de gelozie”.

Sklyar a supravegheat sistemele digitale și serviciile guvernamentale online în perioada în care a lucrat la Ministerul Muncii. El a părăsit funcția în iulie 2022, după ce a solicitat oficial să demisioneze, se arată în decretul oficial care confirmă demiterea sa.

Moartea sa se adaugă la o listă tot mai mare de figuri proeminente care au murit în circumstanțe neclare sau violente de când Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în 2022.

Peste 20 de personalități importante, inclusiv miniștri, generali, oligarhi și jurnaliști, au murit în incidente variind de la căderi suspecte de la geamuri la otrăviri și împușcături de la începutul războiului, alimentând speculațiile despre luptele interne pentru putere, anchetele de corupție și paranoia crescândă în cadrul elitei Rusiei.