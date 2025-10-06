Încă o sinucidere suspectă la Moscova. Viacheslav Leontiev, directorul editurii Pravda, a murit după ce a căzut de la mare înălţime

Încă o sinucidere suspectă la Moscova. Viacheslav Leontiev, directorul editurii Pravda, a murit după ce a căzut de la mare înălţime. Sursa foto: Profimedia

Viacheslav Leontiev, directorul editurii Pravda, a devenit cel mai recent caz de sinucidere suspectă la Moscova. Cadavrul bărbatului în vârstă de 87 de ani a fost găsit lângă blocul în care locuia în capitala Rusiei, după ce a căzut în gol de la mare înălţime. Autoritățile ruse susţin că n-au găsit nicio dovadă de act criminal, conform agenției bgnes.

Potrivit serviciilor de urgență, citate de presa de stat de la Moscova, informațiile preliminare sugerează că incidentul a fost o sinucidere.

„Leontiev a decedat aseară. Rapoartele inițiale indică faptul că s-a sinucis în urma unei căderi nervoase”, a declarat o sursă pentru agenție.

Cine a fost Viacheslav Leontiev

Veaceslav Leontiev lucra la Pravda din 1971, inițial ca șef adjunct al departamentului de producție. În 1984, a preluat funcția de director al editurii și a rămas la conducerea acesteia până la restructurarea acesteia în Editura Unitară Federală de Stat.

Pravda a fost principalul organ de presă al Partidului Comunist. Despre Viacheslav Leontiev se bănuia că ştie multe despre banii partidului.

Alte sinucideri suspecte în Rusia

Cel puțin patru decese din 2022 au fost legate de gigantul energetic de stat Gazprom, în timp ce altele au implicat directori de top de la Novatek și Lukoil.

În 2022, Ravil Maganov, președintele Lukoil, a doua cea mai mare companie petrolieră din Rusia, a murit după ce a căzut de la fereastra de la etajul șase al Spitalului Clinic Central din Moscova, cunoscut și sub numele de Clinica Kremlin.

În 2023, Marina Yankina, în vârstă de 58 de ani, oficial militar de rang înalt și șefa Departamentului de Sprijin Financiar al Districtului Militar de Vest al Rusiei, a fost găsită moartă după ce a căzut de la fereastra de la etajul 16 al unei clădiri din Sankt Petersburg. Circumstanțele morții sale rămân neclare.

Fostul vicepreședinte al unei companii petroliere, Mihail Rogachev, în vârstă de 64 de ani, a murit și el după ce a căzut de la fereastra de la etajul zece al apartamentului său din Moscova, în octombrie 2024. A fost director executiv la Yukos, compania petrolieră desființată de Putin și apropiații săi.

Şi Andrei Badalov, vicepreședintele companiei ruse de conducte petroliere Transneft, a fost găsit mort sub ferestrele unei case de pe autostrada Rubliovo-Uspenskoie.

Luna trecută, în apropiere de Kaliningrad, a fost găsit mort directorul general al companiei de extracție a sărurilor de potasiu și magneziu „K-Potash Service”, Alexei Sinitsyn, în vârstă de 43 de ani. Trupul „a fost găsit fără cap”, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru presa locală.

Potrivit acesteia, cadavrul decapitat se afla sub un pod și avea atașat de el un cablu de remorcare. Deși a fost găsit decapitat, Alexei Sinitsyn ar fi murit prin sinucidere, potrivit unei surse din forțele de ordine citate de ziarul de afaceri Vedomosti.