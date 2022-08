Centrul Londrei, în flăcări. La Southwark, trenurile au fost oprite iar circulația metroului a fost afectată

Trenurile din zonă au fost oprite și mai multe clădiri au fost evacuate, a anunțat Brigada de pompieri din Londra.

Imaginile postate de pompieri pe Twitter arată coloane mari de fum care ies de sub pasajul de cale ferată.

Stațiile Southwark și London Bridge au fost închise.

"Incendiul se manifestă cu fum gros, iar cei care locuiesc sau lucrează în zonă sunt sfătuiți să își țină ferestrele și ușile închise", a declarat comandantul brigăzii londoneze de pompieri, Wayne Johnson.

A fire has broken out near London Bridge station pic.twitter.com/v8ATeWU4Mv