Incendiu uriaș la Cernobîl: 1.100 de hectare de pădure ard după prăbușirea unei drone. Precizări ANM despre direcția norului de fum

Incendiu uriaș în zona de excludere de la Cernobîl FOTO: Profimedia Images

Un important incendiu de pădure s-a declanșat în zona interzisă de la Cernobîl, în nordul Ucrainei, după căderea unei drone, au anunțat vineri autoritățile ucrainene, dând asigurări că nu a fost detectată o creștere a radioactivității, relatează AFP citată de Agrepres.

''În urma căderii unei drone, s-a declanșat un incendiu pe teritoriul rezervației Cernobîl'' joi, a declarat administrația acestui sit, care înconjoară locul fostei centrale distruse în accidentul nuclear pe o rază de 30 km. Incendiul era încă în curs vineri pe o suprafață de 1.100 de hectare, rafalele de vânt și terenul dificil afectând activitatea pompierilor, a precizat aceasta pe o rețea de socializare.

Administrația rezervației a făcut publice imagini în care se pot vedea coloane de fum negru și alb, ridicându-se deasupra arborilor, precum și mașini de pompieri și ambulanțe pe drumurile forestiere.

Administrația rezervației nu a precizat dacă este vorba despre o dronă rusească sau una ucraineană, în condițiile în care cele două țări se atacă aproape cotidian cu zeci, uneori chiar sute de drone, dintre care o parte traversează zona Cernobîl.

''Nivelul de radiație în zona incendiată rămâne în limitele normale'', a dat asigurări administrația rezervației.

Serviciile de salvare ucrainene au precizat la rândul lor pe Telegram că nicio creștere de radiație nu s-a înregistrat nicăieri în țară.

Zona de excludere de la Cernobîl a fost decretată după explozia din aprilie 1986 a unuia dintre reactoarele centralei, cea mai gravă catastrofă nucleară din istorie.

Sute de mii de locuitori au fost evacuați din acest vast teritoriu, declarat rezervație naturală, din care o mare parte rămâne în continuare puternic contaminată.

Forțele ruse au ocupat centrala de la Cernobîl în prima zi a invaziei la scară mare din Ucraina din februarie 2022, iar apoi s-au retras cu o lună mai târziu, după eșecul tentativei lor de a ocupa Kievul.

Cernobîl se află la circa 130 km de capitala ucraineană și la circa 20 de kilometri de Belarus.

Administrația Națională de Meteorologie: Norul de fum se deplasează către Belarus

Administrația Națională de Meteorologie a comunicat estimările meteorologice privind deplasarea norului de fum din zona Cernobîl în zilele de 8 și 9 mai.

„Având în vedere simulările modelelor numerice rulate în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie privind deplasarea norului de fum din zona Cernobîl, Ucraina, se apreciază că direcția dominantă a vântului va fi dinspre sud către nord până în seara zilei de vineri, 8 mai, astfel că tendința de evoluție a norului de fum va fi de deplasare către Belarus. Ulterior, direcția dominantă a vântului va fi de la vest spre est și se va menține așa pe tot parcursul zilei de sâmbătă, 9 mai, astfel că tendința de deplasare a norului de fum va fi către nordul-nord-estul Ucrainei și sud-vestul Rusiei (zona de graniță cu Ucraina)”, a transmis ANM.

Vântul va sufla în general moderat la începutul intervalului (8 mai, până spre ora 22:00) cu viteze de 30-45 km/h), apoi va slăbi în intensitate, va mai avea cel mult viteze de 30-35 km/h