„Încercăm tot ce putem pentru a face imposibilul posibil”. Mega-racheta care va înconjura Luna a fost adusă de NASA la rampa de lansare

Împreună cu capsula Orion - ce va fi montată în vârful rachetei şi în care vor lua călători cei patru astronauţi -, racheta SLS are o înălţime de 98 de metri. Foto: Profimedia Images

Mega-racheta Space Launch System (SLS), cu care NASA vrea să înconjoare Luna, o misiune spațială istorică, a fost transportată cu succes la rampa de lansare din Cape Canaveral, Florida, relatează BBC. Manevra a durat 12 ore. Misiunea Artemis II, în care patru astronauți vor călători în jurul Lunii și înapoi spre Terra, este preconizată să aibă loc cândva între începutul lunii februarie şi sfârşitul lunii aprilie.

Deplasându-se cu o viteză de doar 1,6 km pe oră pe platforma sa mobilă, racheta SLS, înaltă de 98 de metri, a ieşit la răsăritul soarelui pe uşile gigantice ale Clădirii de Asamblare a Vehiculelor Spaţiale ale NASA din perimetrul Centrului Spaţial Kennedy, pentru a se deplasa încet către rampa de lansare situată la o distanţă de aproximativ 6,4 kilometri, în timp ce sute de angajaţi ai agenţiei americane şi diverşi contractori au stat pe marginea drumului pentru a urmări evenimentul, relatează Agerpres.



„Privim cu adevărat la toate acestea şi vedem munca în echipă, vedem cooperarea globală, vedem o naţiune puternică care deschide calea”, a declarat sâmbătă în faţa reporterilor comandantul misiunii Artemis II, astronautul Reid Wiseman, arătând spre racheta SLS care se îndrepta spre rampa de lansare.



„Reprezintă o forţă de muncă americană extraordinară, chiar acolo”, a spus un alt astronaut din misiunea Artemis II, Jeremy Hansen, din Canada.



După ce a fost montată pe rampa de lansare, gigantica rachetă SLS va fi supusă unui set de teste, care, dacă vor fi concludente, vor permite efectuarea lansării spre Lună.



Viitoarea misiune Artemis II este cea de-a doua misiune din cadrul programului lunar Artemis al NASA, în valoare de mai multe miliarde de dolari, după un zbor fără echipaj în 2022, dar va fi prima care va transporta astronauţi, care vor zbura în jurul Lunii într-o călătorie de 10 zile, ce îi va duce în cel mai îndepărtat loc în care s-au aventurat vreodată oamenii în spaţiu.



Echipajul misiunii include trei astronauţi americani şi un astronaut canadian, iar lansarea este planificată cel mai devreme pentru 6 februarie, deşi respectarea acestei date va depinde de o repetiţie generală ce are un rol esenţial, cu patru zile înainte, care simulează numărătoarea inversă a lansării pentru a detecta eventualele probleme înainte de zbor.



„Repetiţia generală este factorul decisiv pentru programul de lansare. Va fi nevoie de puţin timp pentru a analiza datele" ce vor fi obţinute din acea repetiţie”, a declarat vineri în faţa reporterilor Charlie Blackwell-Thompson, directoarea departamentului de lansări în cadrul misiunilor Artemis.

„A face imposibilul posibil”

Astronauţii implicaţi în misiunea Artemis II, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock Koch şi Jeremy Hansen, au asistat sâmbătă la deplasarea rachetei SLS spre rampa de lansare.



Împreună cu capsula Orion - ce va fi montată în vârful rachetei şi în care vor lua călători cei patru astronauţi -, racheta SLS are o înălţime de 98 de metri, mai mult decât Statuia Libertăţii, dar este puţin mai mică decât racheta Saturn V de 110 metri, care a trimis oameni pe Lună în cadrul misiunilor Apollo.



„Sunt foarte entuziasmat să văd asta. În doar câteva săptămâni, veţi vedea patru oameni zburând în jurul Lunii, iar dacă suntem capabili de acest lucru astăzi, imaginaţi-vă ce vom putea face mâine”, a declarat canadianul Jeremy Hansen în faţa reprezentanţilor presei.



„Încercăm tot ce putem pentru a face imposibilul posibil”, a adăugat colegul său Victor Glover.



Echipajul va efectua o călătorie în jurul Lunii în timpul acestei misiuni, care va dura aproximativ zece zile. Scopul acesteia este de a pregăti următoarea misiune, Artemis III, care va marca marea revenire a oamenilor pe suprafaţa Lunii, cu obiectivul de a stabili de această dată o prezenţă umană durabilă pe satelitul natural al Terrei.



Însă misiunea Artemis II va constitui în sine o premieră din mai multe puncte de vedere: va fi primul zbor lunar la care vor participa o femeie, o persoană de culoare şi un non-american.

„A doua cursă pentru cucerirea spaţiului”

Înainte de marea lansare, inginerii de la NASA vor verifica siguranţa şi fiabilitatea rachetei. O serie de teste vor fi efectuate la complexul de lansare înainte de repetiţia generală premergătoare lansării.



Lansarea misiunii Artemis I, fără astronauţi la bord, a avut loc în noiembrie 2022, după mai multe amânări şi două încercări eşuate de lansare.



Anunţat în timpul primului mandat al preşedintelui Donald Trump, programul Artemis vizează în final stabilirea unei prezenţe umane durabile pe Lună şi pregătirea viitoarelor misiuni către planeta Marte, dar a suferit numeroase întârzieri în ultimii ani.



Cu toate acestea, NASA le-a făcut fanilor săi o mare surpriză la sfârşitul anului 2025, anunţând că lansarea misiunii Artemis II ar putea avea loc la începutul lunii februarie, în loc de aprilie.



Această lansare anticipată se explică prin presiunile exercitate de administraţia Trump pentru a câştiga „cea de-a doua cursă spaţială”, între Washington şi Beijing, după cea care le-a opus pe Statele Unite şi Uniunea Sovietică în perioada Războiului Rece.



Cele două puteri rivale din prezent, SUA şi China, îşi propun să trimită oameni pe Lună până în 2030 şi să instaleze o bază acolo.



Programată deocamdată pentru mijlocul anului 2027, misiunea Artemis III, care prevede aselenizarea, ar trebui să fie amânată din nou. Modulul de aselenizare dezvoltat de compania SpaceX a miliardarului Elon Musk nu este încă gata de zbor, potrivit experţilor americani din sectorul spaţial, care se tem că China va devansa Statele Unite.

Când ar putea fi lansată misiunea Artemis II

De asemenea, în calendarul din februarie figurează şi lansarea Crew-12, o misiune separată, de rutină, a astronauţilor către Staţia Spaţială Internaţională (ISS), a cărei dată de lansare a fost devansată din cauza întoarcerii anticipate pe Terra a echipajului Crew-11, ca urmare a unei probleme medicale a unui astronaut.



Resursele necesare pentru această misiune ar putea contribui la decizia de a lansa misiunea Artemis II la o dată ulterioară.



Artemis II dispune de trei ferestre de lansare până în aprilie, sincronizate cu mare atenţie cu mecanica orbitală pentru a permite o traiectorie complexă în jurul Lunii şi, apoi, călătoria de întoarcere spre Terra.



Agenţia spaţială americană poate lansa această misiune între 6 februarie şi 11 februarie, între 3 martie şi 11 martie sau între 1 aprilie şi 6 aprilie.