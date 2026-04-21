Influencerii ruși se întorc împotriva lui Putin, chiar și cei care-l susțin. Blocarea internetului le-a umplut paharul: „Nu mai suport”

„Vladimir Vladimirovici, oamenii se tem de dumneavoastră”. Acestea au fost primele cuvinte ale unei postări pe Instagram adresate președintelui Vladimir Putin de către Victoria Bonya, o influenceriță rusă de beauty, cunoscută pentru sfaturile de make-up și conținutul de lifestyle.

„Oamenii se tem de dumneavoastră, bloggerii se tem de dumneavoastră, artiștii se tem de dumneavoastră, guvernatorii se tem de dumneavoastră. Și dumneavoastră sunteți președintele țării noastre”, a continuat ea, potrivit CNN.

Într-un apel direct către Putin - pe care spune că, de altfel, îl susține - Bonya a enumerat o serie de probleme grave din Rusia. Printre acestea se numără reacția lentă a autorităților la inundațiile din Daghestan, acuzațiile privind gestionarea brutală a sacrificării animalelor în Siberia și restricțiile tot mai dure asupra rețelelor sociale.

Această ultimă măsură, susține ea în postarea de marți, îi împiedică pe oameni să comunice cu cei dragi. „Există sentimentul că nu mai trăim într-o țară liberă”, a adăugat ea.

Până vineri după-amiază, videoclipul postat pe Instagram de Bonya - care locuiește acum în Monaco și are propria linie de cosmetice - strânsese deja 26 de milioane de vizualizări și peste 75.000 de comentarii, multe dintre ele lăudându-i curajul.

O altă influenceriță populară de lifestyle și beauty, cunoscută sub numele de Aiza, care trăiește tot în străinătate, i-a luat apărarea Bonyei pe contul său de Instagram. Ea a afirmat că ultimele restricții asupra platformei de mesagerie Telegram vor fi o „lovitură uriașă pentru economia rusă” și a adăugat și alte nemulțumiri, precum taxele mari și inegalitatea socială.

„Câți bani trebuie să mai furați ca să vă ajungă?”, a întrebat ea, făcând referire la „parlamentarul obițnuit care deține proprietăți de miliarde, milioane de dolari și are mai multe pașapoarte străine”. Ulterior, ea a șters videoclipul.

Aceste reacții publice împotriva Kremlinului apar în contextul în care mai multe sondaje recente indică o scădere a sprijinului pentru Putin, care a intensificat cenzura pe internet în timp ce continuă războiul de durată împotriva Ucrainei, într-o perioadă de dificultăți economice tot mai mari pentru majoritatea rușilor, inclusiv pentru susținătorii săi.

„Se pare că ceva se schimbă”, a declarat Tatiana Stanovaya, fondatoarea firmei de analiză politică R.Politik. Ea a explicat pentru CNN că, deși societatea rusă este obișnuită cu restricțiile de război și greutățile economice, întreruperile internetului mobil și blocarea Telegram din ultimele săptămâni au reprezentat „mai degrabă un punct de cotitură”.

Restricțiile de internet în Rusia s-au intensificat de la începutul primăverii, împingând spațiul informațional - și așa strict controlat - într-o zonă necunoscută. Întreruperile periodice ale internetului mobil, care au dat peste cap viața de zi cu zi chiar și în marile metropole precum Moscova și Sankt Petersburg, au coincis cu limitarea vitezei pe Telegram și noi măsuri împotriva VPN-urilor, folosite la scară largă în Rusia pentru a ocoli cenzura.

Oficialii susțin că aceste blocaje ale internetului mobil fac parte dintr-un efort de securitate pentru a contracara „metodele tot mai sofisticate” ale atacurilor ucrainene. Kremlinul a promis că, „imediat ce această măsură nu va mai fi considerată necesară, serviciul de internet va reveni complet la normal”.

„Nu mai suport ce ne fac”

Restricțiile asupra Telegram au fost deosebit de dăunătoare pentru influenceri, care își pierduseră deja veniturile de pe Instagram după ce în septembrie a intrat în vigoare o lege care le interzice rezidenților ruși să facă publicitate pe site-urile blocate sau considerate „indezirabile”. Instagram a fost blocat oficial în 2022, dar este încă accesat masiv prin VPN.

Pe 26 martie, Liza Moka, scriitoare și bloggeriță de lifestyle și parenting, a postat un mesaj video în lacrimi către cei 900.000 de urmăritori de pe Instagram.

„Nu mai pot continua așa”, a spus ea. „Nu mai suport ce ne fac acești tirani, rupți de realitate”. Ea a explicat că locuiește într-o zonă rurală izolată și că singura cale prin care poate munci sau prin care copiii ei pot primi educație este prin internet.

„Când le spun copiilor mei, pe care i-am crescut să fie patrioți: «copii, trebuie să pornesc un VPN special ca să păcălesc ce au inventat cei care trebuiau să aibă grijă de voi, doar ca să puteți merge dracului la școală», este un nonsens”, spune ea. Videoclipul a adunat 2 milioane de vizualizări.

„Sper să nu ajung la închisoare pentru acest video”, a spus la începutul lunii martie un tânăr de 19 ani, Artyom. Într-un videoclip cu peste 600.000 de vizualizări, el s-a declarat „șocat” de faptul că Rusia nu doar că a blocat rețelele sociale, dar acum interzice și folosirea cuvintelor în engleză în publicitate. „Unde este libertatea? Nu-i înțeleg pe oamenii care se mai consideră liberi. Sunt tot mai puține oportunități”, a spus el.

Și nu doar vedetele de pe rețelele sociale reacționează. Mai multe editoriale recente din ziare au criticat dur oprirea internetului fără explicații adecvate. Un articol din „Nezavisimaya Gazeta” de la sfârșitul lunii martie a comparat deschis aceste blocaje cu interdicțiile lui Stalin asupra cercetărilor în genetică și robotică.

Politologul rus Ekaterina Schulmann sugerează că restricțiile de internet au declanșat mai multe reacții publice deoarece subiectul este perceput ca fiind oarecum apolitic. Totuși, ea spune că schimbări subtile în starea de spirit a populației au început mai devreme, alimentate în special de războiul din Ucraina.

„Au fost destul de mulți indicatori care au arătat această schimbare de atitudine pe parcursul anului 2025”, a declarat ea pentru CNN. „Am asistat la formarea unei majorități stabile și în creștere care ar prefera să vadă războiul oprit, chiar și fără atingerea obiectivelor declarate, decât să continue”. Mulți ruși au sperat, de asemenea, că „aliatul din Casa Albă va îndrepta lucrurile și războiul se va termina cu o victorie în termenii noștri. Nimic de acest fel nu s-a întâmplat”.

Iar acest lucru îi afectează chiar și pe cei care nu și-au pus niciodată la îndoială liderii, spune jurnalistul de investigație Andrei Soldatov.

„Sentimentul de oboseală față de război este palpabil chiar și printre patrioți”, a precizat el pentru CNN. „Speranțele pe care le aveau în Trump s-au risipit”.

Bloggerii, sub o presiune tot mai mare

Evaluarea impactului opiniei publice în Rusia este complicată, spune Schulmann, deoarece „într-o autocrație nu există o legătură directă și imediată între faptul că oamenii sunt nemulțumiți de ceva și acțiunile luate de autorități”.

„Cetățenii ruși nu sunt alegători”, a declarat ea pentru CNN, numind rezultatul viitoarelor alegeri parlamentare din această toamnă ca fiind „prestabilit” de cei aflați deja la putere.

În acest context, reacția Kremlinului este notabilă. Joi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut gestul neobișnuit de a comenta direct videoclipul Bonyei, spunând că acesta „atinge multe subiecte, iar la acestea se lucrează separat... nimic din toate acestea nu este ignorat”.

În timpul briefingului de presă de vineri, Kremlinul a respins afirmația că Putin ar fi ținut „în întuneric” cu privire la scara reală a problemelor țării, așa cum sugeraseră unii bloggeri. „Putin este șeful statului. Autoritatea sa acoperă cea mai largă gamă de probleme de pe agendă”, a declarat Peskov, evitând o întrebare directă despre faptul dacă el crede că rușilor le este frică de președintele lor.

„Nu știu ce se va întâmpla cu mine”

Cu fața plină de lacrimi, Bonya i-a mulțumit lui Peskov într-un videoclip postat joi și a încercat să se distanțeze de preluarea mesajului ei de către instituțiile media neaprobate de Kremlin, cum ar fi BBC și postul rus de opoziție TV Rain.

„Nu știu ce se va întâmpla cu mine”, a continuat ea, „vreau doar să spun că a meritat”.

Bloggerii din Rusia se află sub o presiune tot mai mare. La mijlocul lunii martie, bloggerul pro-Putin Ilya Remeslo a postat un manifest pe pagina sa de Telegram în care numea războiul din Ucraina un „fundătură” și cerea ca Putin să fie judecat. O zi mai târziu, s-a raportat că acesta a fost internat într-un spital de psihiatrie din Sankt Petersburg.

În videoclipul său original, Bonya a menționat și îngrijorarea sa față de cazul Valeriei Chekalina (cunoscută online ca Lerchek), al cărei fost soț, Artyom Chekalin, a fost condamnat luni la șapte ani de închisoare pentru transferuri ilegale de bani. În cazul Valeriei, ordinul de arest la domiciliu a fost suspendat doar pentru ca aceasta să poată urma un tratament pentru cancer în stadiul 4.

Experții spun că s-ar putea să urmeze și mai multe măsuri represive, mai ales că rata de aprobare a lui Putin a scăzut cu peste șapte puncte de la începutul acestui an. „Aș spune că probabil vom vedea destul de curând un nou val de restricții, represiuni, poate schimbări instituționale și remanieri de personal”, a declarat Stanovaya.

Întrebarea care rămâne pentru stabilitatea regimului, argumentează Schulmann, este dacă rușii vor interpreta actuala situație - cenzura internetului, greutățile economice și războiul nesfârșit - ca fiind normalitatea („status quo-ul”) sau o situație temporară și anormală.

„Președintele este status quo-ul”, a declarat ea pentru CNN. „Dacă îți place situația, atunci îl aprobi pe el. Dacă începe să nu-ți mai placă realitatea în care trăiești, atunci începi să nu-l mai placi nici pe el”.