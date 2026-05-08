Extrema dreaptă câștigă alegerile locale din Marea Britanie. Nigel Farage spune că e o „schimbare istorică”

Farage a obținut o victorie importantă la alegerile locale din 2026, catapultându-și partidul pe primul loc în preferințele britanicilor, peste laburișrii lui Starmer. Foto: Profimedia Images

Laburiștii lui Keir Starmer au suferit o înfrângere usturătoare, vineri, după alegerile locale din Regatul Unit, în timp ce extrema dreaptă condusă de Nigel Farage a câștigat un număr uriaș de consilii locale și municipale. Nici celălalt partid mainstream nu a dus-o mai bine – conservatorii s-au clasat pe locul patru la numărul de consilii câștigate, în timp ce liberal-democrații au obținut câteva victorii importante față de ultimele alegeri.

Starmer spune că rezultatele sunt „foarte dificile” pentru Partidul Laburist, își asumă responsabilitatea, iar partidul trebuie „să reflecteze și să răspundă”. Spune, totuși, că nu are nicio intenție să demisioneze și că va conduce formațiunea și la următoarele alegeri parlamentare, programate pentru anul 2029.

„Rezultatele sunt dificile, foarte dificile, și nu are rost să le îndulcim. Am pierdut reprezentanți laburiști extraordinari în toată țara, oameni care au pus enorm de mult suflet în comunitățile lor și în partidul nostru.

Iar asta doare și trebuie să doară, iar eu îmi asum responsabilitatea. Când alegătorii transmit un astfel de mesaj, trebuie să reflectăm și trebuie să răspundem.

Cred că marea majoritate a oamenilor înțeleg că ne confruntăm cu provocări uriașe ca țară. Am trecut printr-o serie de șocuri economice în ultimii ani, iar situația internațională este, în prezent, foarte dificilă. Oamenii știu asta.

Dar tot vor ca viața lor să se îmbunătățească, tot vor să vadă schimbarea pe care am promis-o. Știu că status quo-ul îi dezamăgește și sunt frustrați, pentru că nu simt schimbările”.

Farage: „O schimbare politică istorică”

De cealaltă parte, Nigel Farage a jubilat în stilu-i caracteristic și a vorbit de o „schimbare istorică” în politica britanică, deoarece Partidul Reformei a câștigat atât în regiuni conservatoare, cât și laburiste.

El a spus că este încântat să se afle în fața primăriei din Havering, „care se află sub o nouă conducere”.

Farage a spus că Partidul Laburist este „spulberat de Partidul Reformei în multe dintre zonele sale tradiționale”.

Mai târziu, astăzi, vom vedea și conservatorii spulberați în unele dintre bastioanele lor, a spus el.

„Cred că, în ansamblu, ceea ce s-a întâmplat este o schimbare cu adevărat istorică în politica britanică

Ne-am obișnuit atât de mult să gândim politica în termeni de stânga și dreapta, însă ceea ce reușește Reform UK să facă este să câștige în zone care au fost întotdeauna conservatoare. Dar, în egală măsură, demonstrăm într-un mod foarte clar că putem câștiga în zone dominate de Partidul Laburist, sincer, de la sfârșitul Primului Război Mondial.

În acest moment, câștigăm unul din trei mandate dintre cele puse în joc.

Dar cred sincer că ce e mai bun abia urmează. Sunt foarte entuziasmat de rezultatele din nord-est, de cele din Yorkshire și de alte rezultate care urmează în West Midlands. În Essex, suntem extrem de încrezători, iar asta este semnificativ, având în vedere că jumătate din cabinetul din umbră are mandate în Essex. Așadar, este o zi foarte, foarte importantă”, a adăugat Farage

Starmer spune că nu demisionează

Într-un interviu scurt pentru Guardian, prim-ministrul Keir Starmer a precizat că nu are de gând să demisioneze din funcție și că va rămâne premier până la alegerile din 2029, urmând să conducă partidul și la următorul scrutin.

„Alegătorii au transmis un mesaj despre ritmul schimbării, despre felul în care vor ca viața lor să se îmbunătățească. Am fost aleși pentru a răspunde acestor provocări. Și nu voi fugi de aceste provocări, aruncând țara în haos.

Au transmis (votanții - n. red.) mesajul că schimbarea pe care am promis-o nu este livrată într-un mod pe care să îl simtă. Și, sincer, s-au săturat de anii de status quo. Dar am fost aleși pentru a răspunde acestor provocări și nu voi fugi de această responsabilitate.

Nu, nu voi pleca și nu voi arunca țara în haos. Am fost aleși pentru a răspunde acestor provocări și asta vom face”, a spus șeful guvernului de la Londra.

„Am obținut o victorie zdrobitoare în iulie 2024. Eu am condus partidul spre acea victorie. Este un mandat de cinci ani pentru a schimba țara.

Da, condițiile sunt dificile. Moștenirea primită a fost teribilă. Contextul internațional este foarte, foarte dificil. Dar trebuie să insuflăm speranță și să-i convingem pe oameni că lucrurile se pot îmbunătăți și se vor îmbunătăți.

De aceea, în zilele următoare, voi prezenta pașii suplimentari pe care îi vom face”.

Întrebat dacă va candida ca premier la următoarele alegeri, Starmer a răspuns:

„Da. Există un mandat de cinci ani pentru care am fost ales. Intenționez să îl duc până la capăt”.

Rezultat greu pentru partidele britanice mainstream

Reform UK a obținut rezultate bune în mai multe bastioane laburiste din nordul Angliei și din Midlands, centrul Angliei. În total, peste 5.000 de locuri de consilieri locali erau în joc în Anglia în acest scrutin, din peste 16.000.

O înfrângere a Partidului Laburist și o ascensiune a Reform UK au fost în mare parte pronosticate de sondaje.

Pentru Partidul Laburist, rezultatele așteptate în cursul după-amiezii ar putea fi și mai dureroase, cu posibila pierdere a bastionului său galez - ceea ce ar fi o premieră de la crearea parlamentului din Țara Galilor, în 1999.

Partidul naționalist de stânga Plaid Cymru este dat detașat în frunte în fața Reform UK, potrivit unui sondaj publicat înainte de vot.

În Scoția, laburiștii se tem de asemenea de o înfrângere grea, care i-ar face să se claseze în urma Reform. Parlamentul scoțian ar urma totuși să rămână în mâinile partidului pro-independență SNP, la putere de 19 ani, potrivit sondajelor.