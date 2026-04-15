Rușii au atacat Ucraina cu rachete Iskander și mii de drone. Explozii în Portul Odesa și în Dnipro, mai multe clădiri sunt în flăcări

Infrastructura civilă din Ucraina, vizată de atacuri rusești în cursul nopţii trecute. Sursa foto: Administrația Militară a Regiunii Dnipropetrovsk

Rusia a bombardat intens mai multe regiuni din Ucraina în noaptea de marţi spre miercuri şi s-au înregistrat mai multe victime. În urma atacului din oraşul Cerkasî, un copil de opt ani a murit şi cel puţin 10 persoane au fost rănite, a relatat The Kyiv Independent. Explozii s-au produs atât în Portul Odesa, dar şi în oraşul ucrainean Dnipro, unde au fost lovite mai multe clădiri, inclusiv blocuri de locuinţe, iar oficialii au precizat că cel puţin trei oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Armata rusă a lansat aproape 7.000 de drone kamikaze marți, potrivit Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, iar autoritățile evaluează acum pagubele și bilanțul victimelor după atacurile nocturne.

Cel puțin un copil a fost ucis, iar alte 12 persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești asupra orașului Cerkasî, în noaptea de 14 spre 15 aprilie, au anunțat oficialii, conform sursei citate.

Guvernatorul regional, Ihor Tabureț, a declarat că resturi de drone au lovit cel puțin patru blocuri de locuințe din oraș. Oficialii au raportat că nouă drone au fost doborâte în zonă în timpul atacului.

Într-un nou val de atacuri din 15 aprilie, la câteva ore după loviturile inițiale, guvernatorul regiunii Cerkasi, Ihor Tabureț, a declarat că alte trei persoane au fost rănite din cauza resturilor de drone.

Nu au fost oferite imediat informații despre amploarea pagubelor sau despre starea răniților, au mai scris jurnaliştii de la The Kyiv Independent.

Deși se află la sute de kilometri de linia frontului, Cerkasî, situat în centrul Ucrainei, pe râul Nipru, a mai fost vizat în trecut de atacuri rusești asupra infrastructurii civile. Pe 1 aprilie, un atac masiv rusesc, desfășurat în timpul zilei, a provocat moartea a patru persoane în districtul Zolotonîskîi din regiunea Cerkasî.

Forțele ruse au lovit orașul Dnipro în noaptea de 14 spre 15 aprilie, provocând un incendiu într-o clădire de birouri și rănind trei persoane, informează publicaţia Ukrainska Pravda.

"Inamicul a efectuat un atac asupra orașului Dnipro. O clădire de birouri a luat foc", a declarat Oleksandr Hanzha, șeful Administrației Militare a Regiunii Dnipropetrovsk, pe Telegram.

Ulterior, oficialul a anunțat că o femeie de 29 de ani a fost rănită, iar în dimineaţa acestei zile, el a menţionat că bilanţul răniţilor a ajuns la trei persoane.

"O femeie de 29 de ani a fost internată în stare moderată, în timp ce o tânără de 22 de ani și un bărbat de 65 de ani sunt tratați în ambulatoriu", a mai spus Oleksandr Hanzha, șeful Administrației Militare a Regiunii Dnipropetrovsk, potrivit sursei citate.

O clădire rezidențială nouă, cu nouă etaje, a fost avariată în centrul orașului Dnipro, au mai relatat jurnaliştii de la Ukrainska Pravda.

"(...). Ieri, inamicul a lansat un atac cu rachete, a folosit o rachetă, a lansat 6672 drone kamikaze", a precizat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei într-un comunicat publicat pe Facebook.