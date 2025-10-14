Instagram introduce modificări pentru copii. La ce nu vor mai avea acces și ce e versiunea PG-13

Instagram va introduce un sistem similar celui PG-13 pentru a proteja copiii. Foto: Hepta

Instagram va introduce o versiune nouă, clasificată PG-13, destinată utilizatorilor adolescenți, cu restricții asupra conținutului. Platforma va ascunde postările care includ limbaj vulgar, cascadorii periculoase sau elemente ce pot încuraja comportamente dăunătoare, precum promovarea accesoriilor pentru consumul de marijuana. De asemenea, va bloca termeni de căutare precum „alcool” sau „sânge”, chiar și atunci când sunt scrise greșit, informează The Guardian.

„Deși, desigur, există diferențe între filme și rețelele sociale, am făcut aceste modificări pentru ca experiența adolescenților cu vârsta peste 13 ani să fie comparabilă cu echivalentul Instagram al vizionării unui film PG-13”, a explicat Meta, precizând că dorește să-și alinieze politicile la „un standard independent, familiar părinților”.

În Marea Britanie, cea mai apropiată clasificare de PG-13 este 12A. Asemenea filmelor precum Titanic care conțin scene de nuditate trecătoare, dar nu explicite noua politică a Instagram nu va interzice complet nuditatea și nici violența moderată, comparabilă cu cea din seria The Fast and the Furious.

Schimbarea vine după publicarea unui studiu independent, la care a participat un fost denunțător al Meta, Arturo Béjar, fost inginer senior al companiei. Cercetarea, realizată în colaborare cu experți de la Universitatea din New York, Universitatea Northeastern și Fundația Molly Rose din Marea Britanie, a concluzionat că „adolescenții nu sunt în siguranță pe Instagram”, cercetarea arată că 64% dintre instrumentele de protecție sunt ineficiente. Reprezentanții Meta au respins aceste acuzații și spune că părinții dispun deja de instrumente solide pentru monitorizarea activității adolescenților.

Autoritatea britanică de reglementare în domeniul comunicațiilor, Ofcom, a cerut companiilor de social media să adopte „o abordare care să pună siguranța pe primul loc”, avertizând că platformele care nu respectă regulile vor fi sancționate.

Actualizările vor fi implementate în Statele Unite, Marea Britanie, Australia și Canada, urmând să ajungă în Europa la începutul anului viitor. Totuși, activiștii pentru siguranța online se declară sceptici. Rowan Ferguson, manager de politici la Fundația Molly Rose, a declarat că „De fiecare dată, anunțurile de PR ale Meta nu duc la actualizări semnificative în materie de siguranță pentru adolescenți, iar compania are încă mult de lucru pentru a-i proteja pe adolescenți de conținutul cel mai dăunător.”