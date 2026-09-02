Întâlnire de urgență UE-NATO pentru a răspunde Rusiei după atacul din Leipzig. "Europa trebuie să se pregătească pentru o nouă eră"

Ursula von der Leyen și Mark Rutte au avertizat că actele de război hibrid, inclusiv sabotaje, comise de Rusia în Europa reprezintă "noua normalitate". Foto: Profimedia Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că Europa trebuie să se pregătească pentru „o nouă eră a securității”, după ce Germania a acuzat oficial Rusia pentru sabotajul de luna trecută, de la Leipzig, și după alte trei noi incidente petrecute în ultimele zile pe teritoriul german, relatează Euronews.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, la rândul său, că alianța militară trebuie să dispună de capacitățile necesare pentru a face față unor astfel de amenințări. Incidente precum sabotajul cu drone rusești de luna trecută, din Germania, au devenit „noua normalitate” și marchează o nouă escaladare a activității Rusiei pe teritoriul Uniunii Europene, a punctat von der Leyen.

Ursula von der Leyen: Aceasta este noua normalitate

„Leipzig (locul incidentului, n.r.) reprezintă o nouă escaladare pe teritoriul Uniunii Europene, atribuită direct Rusiei și care face parte dintr-un tipar mai amplu de incidente din ce în ce mai periculoase”, a declarat ea, alături de secretarul general al NATO, în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles.

„Dacă atacul ar fi reușit, acest lucru ar fi provocat pagube enorme și, posibil, chiar pierderi de vieți omenești. Europenii se confruntă cu un adevăr dur: aceasta este noua normalitate”, a continuat șefa executivului comunitar.

Ea a estimat că UE trebuie să răspundă „mai rapid și mai bine” la „iresponsabilitatea” Rusiei.

Ursula von der Leyen: Infrastructura de zi cu zi a Europei este în prima linie a acțiunilor Rusiei

Von der Leyen a dezvăluit că Europa dispune deja de „echipe de răspuns rapid”, capabile să intervină în cazul unor astfel de atacuri și că blocul este pregătit să adauge noi sancțiuni la pachetul existent împotriva Rusiei.

Precizarea vine în contextul în care miniștrii de Externe din Uniune se înâlnesc, miercuri, în Irlanda pentru a discuta propunerile privind includerea unor noi persoane și entități pe lista de sancțiuni anti-Rusia.

Von der Leyen a adăugat că europenii trebuie să considere infrastructura de zi cu zi drept o țintă aflată în prima linie și să o protejeze în consecință. „Suntem într-o nouă eră a securității europene”, a reiterat șefa Comisiei Europene.

Mark Rutte: Rusia e din ce în ce mai iresponsabilă

Secretarul general al NATO a afirmat, la rândul său, că Rusia a devenit „din ce în ce mai iresponsabilă”, iar amenințarea Moscovei extinde acum asupra teritoriului european și al NATO. „Pericolul pe care îl reprezintă Rusia este clar”, a subliniat el.

„Dacă Rusia crede că Europa și NATO vor fi divizate sau descurajate să sprijine Ucraina în urma acestei amenințări recente, se înșală. Unitatea noastră este de nezdruncinat”, a dat asigurări Rutte.

Cei doi s-au întâlnit în capitala Belgiei la o zi după ce guvernul german a acuzat oficial Rusia de implicare în incidentul în care o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită la aeroportul din Leipzig, la începutul lunii august.

Kremlinul a negat acuzațiile. Vice-ministrul rus de Externe Alexander Grușko a acuzat Berlinul că a ales „calea escaladării”. El și-a îndreptat replicile și împotriva altor lideri de state europene, acuzându-i că sponsorizează „terorismul” ucrainean.

Anunțul Germaniei: Mijloace precum cele de la Leipzig, folosite de Rusia în Ucraina și în războiul hibrid

Potrivit ministrului german de Interne Alexander Dobrindt, mijloacele folosite pentru în tentativa de sabotaj cu dronă din 4 august „sunt cunoscute ca fiind utilizate în cadrul altor operațiuni hibride desfășurate de Rusia, precum și în războiului împotriva Ucrainei”.

„Prin urmare, guvernul german concluzionează că Rusia este responsabilă pentru atacul hibrid de la Leipzig din 4 august”, a spus el, marți. Tot marți, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că acțiunile Rusiei fac parte dintr-o „lungă serie de tentative de destabilizare, dezinformare, amenințări, acte de sabotaj și agresiuni îndreptate împotriva Europei”.

În urma anchetei, Germania a dispus închiderea consulatului rus din Bonn și a reziliat acordul care permitea Casei Ruse din Berlin să funcționeze. Kremlinul a promis că va răspunde acestor măsuri.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz și că guvernul ucrainean este pregătit să ofere ajutor „prin expertiză sau în alte domenii în care Germania ar putea avea nevoie”.

„Aceasta este o nouă escaladare din partea Rusiei și este important că Germania a răspuns”, a apreciat Zelenski.

Șefa diplomației UE, despre incidentul din Leipzig: Terorism sponsorizat de statul rus

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a afirmat că incidentul cu dronă de la Leipzig prezintă „toate caracteristicile terorismului sponsorizat de stat” și l-a atribuit, la rândul său, Rusiei. „Întrebarea este: ce facem în legătură cu acest lucru?”, a spus ea, miercuri, în timp ce se îndrepta către reuniunea miniștrilor de Externe la Wicklow, în Irlanda.

„Am convocat deja ambasadorii ruși, la fel au făcut și multe state membre, iar noi vom discuta ce putem face în continuare”, a precizat Kallas.

Ca răspuns la incident, UE și Belgia l-au convocat pe ambasadorul Rusiei la Bruxelles. Franța l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei. Olanda a convocat un reprezentant diplomatic rus.

Kaja Kallas a precizat că 1.600 de persoane și entități care susțin complexul militar al Rusiei au fost adăugate pe lista propusă cu noi sancțiuni ale UE. „E posibil să fie și mai multe”, a anticipat ea, adăugând că miercuri nu va fi confirmată nicio decizie, întrucât reuniunea miniștrilor de Externe este una informală.

Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, adoptat la sfârșitul lunii iulie, a vizat o serie de persoane și entități implicate în industria militară a țării. Între acestea se numără producători de drone cu rază lungă de acțiune, inclusiv modelul Garpiya, realizat de IEMZ Kupol, o filială a companiei de stat ruse Almaz-Antey.

Euronews mai notează că, între timp, ambasadorii UE de la Bruxelles analizează dacă să adauge pe lista de sancțiuni a blocului comunitar 27 de persoane și entități ruse implicate în deportarea forțată și îndoctrinarea copiilor ucraineni.