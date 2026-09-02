Germania e sub teroare. 3 atacuri în 24 de ore asupra centralelor și a gării din Augsburg. Omul lui Putin cere bombardarea Berlinului

Rusia amenință Germania. Medvedev cere lovirea Berlinului. În ultimele 24 de ore au fost trei atacuri la centrale electrice și o gară. FOTO: Profimedia Imges

Acuzațiile Germaniei că Rusia este vinovată pentru atacul cu dronă de la Leipzig necesită o reacție militară dură, a declarat miercuri vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, scrie The Moscow Times. În opinia lui, Berlinul "merită o lovitură directă", ca și toate fabricile germane de armament. Declarațiile vin în contextul în care, în ultimele 24 de ore, Germania a fost ținta a trei atacuri, două la centrale electrice și unul la gara din Augsburg.

"Având în vedere cursul neonazist și profund rusofob al actualei conduceri a Germaniei, sabotajul inventat este cea mai slabă formă de pedeapsă pentru păcatele lor. Ei merită o lovitură directă asupra tuturor fabricilor germane de tehnică militară destinate clicii banderiste (n.r. – cu referire la Stepan Bandera, liderul unei facțiuni a Organizației Naționaliștilor Ucraineni). Și, foarte probabil, și asupra altor locuri din Berlin", a scris Medvedev pe canalul său de Telegram.

Separat, Medvedev i-a acuzat pe liderii occidentali care sprijină Ucraina, "în primul rând pe cei europeni", că finanțează "terorismul". El a amintit că "aceștia merg adesea cu trenul la Kiev".

În noaptea de 5 august, pe aeroportul din Leipzig, de unde sunt livrate arme către Forțele Armate ale Ucrainei, a fost descoperită o dronă cu explozibili în apropierea unui avion cargo ucrainean Antonov An-124. Detonatorul nu a funcționat. Pe 14 august, o altă dronă, de asemenea defectă, a fost găsită pe un câmp din apropierea aeroportului, potrivit unor surse din cadrul structurilor de securitate citate de Der Spiegel.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat la 1 septembrie că organizatorii și autorii acestei "atac hibrid" au acționat la ordinul unor structuri de stat ruse. Potrivit oficialului german, acest lucru este susținut de anchetă, de natura faptei și de informațiile furnizate de serviciile de informații.

Ambasadorul rus, convocat la Berlin

La rândul său, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin de agravarea relațiilor dintre cele două țări. El a anunțat, de asemenea, închiderea ultimului consulat general al Rusiei din Bonn, începând cu 18 septembrie, precum și a Casei Ruse din Berlin. Totodată, Ministerul german de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus Serghei Neceaev în legătură cu incidentul produs luna trecută.

Germania va înăspri și controalele la intrarea în țară pentru cetățenii ruși, a mai anunțat Wadephul. Totodată, Berlinul va intensifica presiunile asupra așa-numitei "flote fantomă" și va continua să ofere Ucrainei sprijin umanitar și militar. Ministrul german a precizat că autoritățile vor lua și "măsuri suplimentare de informații".

Vladimir Putin a respins acuzațiile Germaniei la adresa Rusiei, calificându-le drept lipsite de dovezi și susținând că acestea ar avea legătură cu o încercare a autorităților germane de a distrage atenția populației de la problemele interne.

"Există greșeli evidente în economie. Întreprinderile se închid. Oamenii își pierd locurile de muncă, nivelul de trai scade. Nu este clar de ce se întâmplă toate acestea. Poate fi explicat doar printr-un singur lucru: că trebuie să «se opună Rusiei agresive». Dar unde sunt dovezile? Ei bine, au pus la cale niște dovezi", a declarat Putin.

Președintele rus a calificat, de asemenea, drept "o greșeală gravă" măsurile adoptate de Germania în urma incidentului cu drona de la Leipzig.

Peskov: "Este evident că Germania merge pe calea unei escaladări suplimentare"

Totodată, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat că autoritățile germane nu au prezentat dovezi și a avertizat asupra unei "noi escaladări" a relațiilor dintre cele două țări. "Este evident că Germania merge pe calea unei escaladări suplimentare", a declarat Dmitri Peskov.

Ambasadorul Rusiei în Germania, Serghei Neceaev, a transmis autorităților germane că măsurile anunțate de Berlin în urma incidentului de la aeroportul Leipzig reprezintă o escaladare fără precedent a relațiilor ruso-germane și că acestea nu vor rămâne fără răspuns. "Ambasadorul a subliniat că măsurile anunțate de partea germană constituie o escaladare fără precedent în relațiile ruso-germane și nu vor rămâne fără răspuns, guvernul german purtând întreaga responsabilitate pentru orice consecințe", a transmis Ambasada Rusiei la Berlin, scrie agentia de stat de la Kremlin.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat Germania că a "inventat un pretext" pentru închiderea Casei Rusiei și a avertizat că Moscova va reacționa la deciziile Berlinului. "Moscova va răspunde tuturor deciziilor anti-ruse", a declarat Zaharova.

Trei atacuri în 24 de ore în Germania

Cel puțin două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse într-un pasaj din gara centrală din Augsburg, în sudul Germaniei, potrivit poliției, scrie Euronews. După explozia la Gara Centrală din Augsburg, a fost declanșată o nouă alertă privind existența unor explozibili.

Potrivit informațiilor furnizate de Bild, un câine polițist antrenat pentru detectarea explozibililor a semnalat prezența unor substanțe suspecte în dreptul unui coș de gunoi. Traficul feroviar a fost complet suspendat.

O amplă operațiune a poliției este în desfășurare la Augsburg, Bavaria. La fața locului se află experți în explozibili din cadrul Oficiului de Poliție Judiciară al landului Bavaria, fapt confirmat de poliție la solicitarea presei.

Se întâmplă la o zi după ce poliția germană a anunțat dejucarea unui atentat cu bombă la o centrală electrică aflată în apropiere de cea mai mare termocentrală electrică, pe cărbuni, din regiunea Brandenburg, unde au fost descoperite mai multe dispozitive incendiare și explozive.

Un scurtcircuit produs marți seara la o substație electrică din Bergheim, în landul Renania de Nord-Westfalia, este investigat de poliție ca un posibil act deliberat. Incidentul a afectat cinci unități ale centralelor electrice Neurath și Niederaußem, cu o capacitate totală de 4.200 de megawați, însă nu a provocat o pană generală de curent. Poliția din Essen a preluat ancheta, iar cauza și contextul incidentului nu sunt deocamdată clare, potrivit FAZ.

UE şi unele state membre convoacă oficiali ai ambasadelor Rusiei

Uniunea Europeană şi mai multe state membre au convocat reprezentanţi ai ambasadelor Rusiei în legătură cu tentativa de atac cu dronă la aeroportul Leipzig/Halle de luna trecută, au declarat miercuri oficiali, conform Reuters.

Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a declarat miercuri, la o reuniune a miniştrilor de externe din UE în Irlanda, că serviciul diplomatic al blocului comunitar l-a convocat pe ambasadorul rus la Bruxelles în legătură cu incidentul. Kallas a afirmat miercuri că atacul cu dronă are "toate caracteristicile terorismului sponsorizat de stat".



Ministrul de externe francez, Jean-Noel Barrot, a anunţat la rândul său că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri rus la Paris în semn de protest şi că ar trebui adoptate sancţiuni la nivel european, în special împotriva flotei din umbră a Rusiei.



De asemenea, ministrul de externe olandez, Tom Berendsen, a declarat că incidentul de la Leipzig este complet inacceptabil şi că l-a convocat pe ambasadorul rus în Olanda.



Ministrul de externe belgian, Maxime Prevot, a scris marţi pe platforma X că l-a convocat pe ambasadorul rus în Belgia.

Şi MAE ceh a convocat-o pe ambasadoarea rusă la Praga.