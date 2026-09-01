Întâlnire de urgență Von der Leyen - Mark Rutte: UE și NATO pregătesc răspunsul după noile atacuri ale Rusiei

3 minute de citit Publicat la 20:15 01 Sep 2026 Modificat la 20:25 01 Sep 2026

Von der Leyen se va întâlni miercuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto: Getty Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Uniunea Europeană va răspunde atacurilor hibride atribuite Rusiei, după ce Germania a acuzat oficial Moscova pentru incidentul cu drone de la aeroportul din Leipzig. Von der Leyen se va întâlni miercuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a discuta un răspuns coordonat, scrie Euronews.

Șefa Comisiei Europene și-a exprimat „solidaritatea deplină” cu Germania, după ce autoritățile de la Berlin au anunțat luni că Rusia se află în spatele incidentului petrecut în august.

„Vom menține Uniunea Europeană unită în fața acestor acțiuni tot mai grave și mai intense”, a transmis von der Leyen pe X. „Guvernul german a luat măsuri ferme. Iar mesajul este clar: atacurile hibride nu vor rămâne fără un răspuns clar”, a adăugat ea.

Întâlnirea dintre von der Leyen și Mark Rutte a fost stabilită într-un termen scurt, a confirmat marți purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei Europene, Paula Pinho. Discuțiile vor avea loc și în contextul în care UE și NATO încearcă să își consolideze cooperarea în domeniul apărării.

Un oficial NATO a declarat pentru Euronews că principala temă va fi coordonarea mai strânsă în fața amenințărilor hibride.

Mark Rutte a transmis la rândul său că NATO este alături de Germania și că „dovezile sunt clare” în ceea ce privește responsabilitatea Rusiei.

„NATO va continua să își întărească capacitatea de descurajare și apărare a tuturor aliaților împotriva oricărei amenințări, inclusiv a acțiunilor ostile precum cele văzute la Leipzig și în alte zone ale Alianței”, a spus el.

Germania acuză oficial Rusia pentru incidentul cu drone de la Leipzig

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că mijloacele folosite în incidentul de sabotaj cu drone din august sunt cunoscute din alte operațiuni hibride desfășurate de Rusia și din războiul acesteia împotriva Ucrainei.

„Guvernul german concluzionează, prin urmare, că Rusia este responsabilă pentru atacul hibrid de la Leipzig din 4 august”, a spus Dobrindt.

Pe 4 august, o dronă a fost găsită în zona de securitate a aeroportului Leipzig/Halle, în apropierea unui avion cargo ucrainean folosit pentru transportul de materiale militare. Ulterior, o a doua dronă a intrat în coliziune cu o aeronavă, iar avionul nu a mai putut ateriza.

Berlinul a decis închiderea consulatului rus din Bonn, iar centrul cultural Russian House din Berlin va fi, de asemenea, închis.

Ministrul german de Externe Johann Wadephul a declarat că acțiunile Rusiei fac parte dintr-o „lungă serie de tentative de destabilizare, dezinformare, amenințări, sabotaj și agresiune îndreptate împotriva Europei”.

Cancelarul Friedrich Merz anunțase anterior că Germania va răspunde acestor incidente în coordonare cu aliații săi din UE și NATO.

Ministerul rus de Externe a respins acuzațiile europene încă de la sfârșitul lunii august, susținând că Rusia a fost învinuită înainte de finalizarea investigației.

Kaja Kallas: „În mod clar, nu facem suficient pentru a opri asta”

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat că Rusia recurge tot mai des la incidente hibride care implică inclusiv acțiuni fizice, cu scopul de a intimida statele europene și de a le determina să reducă sprijinul pentru Ucraina.

„Nu vor reuși”, a spus Kallas după o reuniune a miniștrilor Apărării desfășurată în Wicklow, Irlanda.

Ea a adăugat că riscurile sunt tot mai mari și că „în mod clar, nu facem suficient pentru a opri asta”.

Ministrul irlandez de Externe, Helen McEntee, a declarat că sprijinul pentru Ucraina și menținerea presiunii asupra Rusiei vor rămâne priorități ale președinției irlandeze a Consiliului UE. Aceasta a amintit de incidente raportate recent de România, Letonia, Estonia și Germania, unde au fost semnalate incursiuni sau amenințări atât în spațiul aerian, cât și pe teritoriul statelor respective.

România și Estonia au raportat marți noi incursiuni cu drone. Tot marți, mai multe dispozitive explozive improvizate au fost găsite în apropierea unei termocentrale pe cărbune din Germania.

Ministrul eston al Apărării, Hanno Pevkur, a avertizat că Europa trebuie să se pregătească pentru noi operațiuni hibride rusești.

„Testează permanent acest prag, încearcă să vadă unde este linia roșie”, a spus Pevkur, adăugând că statele europene trebuie să își păstreze „mintea foarte limpede” în fața acestor provocări.