O dronă a fost găsită pe un câmp din comuna Viișoara, în Vaslui. Surse: Are încărcătură explozibilă și ar fi rusească

1 minut de citit Publicat la 13:00 01 Sep 2026 Modificat la 13:12 01 Sep 2026

O dronă a fost găsită pe un câmp din comuna Viișoara. FOTO: Antena 3 CNN

O dronă căzută în extravilanul comunei Viişoara, din județul Vaslui, a fost găsită marţi dimineaţa. Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că are încărcătură explozibilă.

Ar fi vorba despre o dronă rusească, prăbușită lângă Viișoara, pe câmp.

Autorităţile fac verificări pentru a stabili tipul aparatului şi împrejurările în care a ajuns pe terenul respectiv.

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Zona a fost izolată, iar la fața locului se află polițiști și un echipaj pirotehnic din cadrul SRI. Nu se știe momentan dacă e o dronă care a făcut parte din atacul rusesc din această noapte sau dacă e o dronă rătăcită care nu a fost detectată de radarele MApN.

"La ora 10:15, şeful postului de poliţie Viişoara, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, a fost sesizat telefonic cu privire la faptul că pe un câmp din extravilanul localităţii a fost găsit un aparat de tip dronă, avariat.

A fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sesizat şi dispunerea măsurilor legale", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui.



Potrivit autorităţilor, nu au fost înregistrate victime.