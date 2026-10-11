Interziși "unul câte unul". Bruxelles-ul a finalizat planul cu restricții pentru turiștii ruși, după ce sute de mii au vizitat Europa

Statele europene au eliberat tot mai multe vize rușilor care fac turism în Europa. Foto: Getty Images

Oficialii de la Bruxelles finalizează planurile de înăsprire a regulilor privind vizele pentru sutele de mii de ruși care vizitează în fiecare an țările UE ca turiști Comisia Europeană intenționează să prezinte propuneri la începutul anului viitor, după ce un grup de state, printre care Polonia, Suedia și Estonia, au cerut reguli mai stricte privind vizele pentru ruși, inclusiv pentru foștii militari care au luptat pe front în Ucraina, au declarat oficiali europeni pentru Politico.

Anul trecut, cetățenilor ruși le-au fost eliberate aproximativ 478.000 de vize turistice pentru spațiul Schengen, multe dintre ele cu intrări multiple, care permit titularilor să intre și să iasă în mod repetat fără a fi nevoiți să solicite documente de fiecare dată.

Acest sistem reprezintă o amenințare la adresa securității Europei, într-un moment de îngrijorare crescută față de actele de sabotaj, incendierile și alte forme de război hibrid sponsorizate de Moscova, a declarat pentru POLITICO ministrul suedez al Justiției, Gunnar Strömmer.

"Cred că este evident pentru toată lumea că avem vulnerabilități în sistem, care pot fi exploatate de inamicii noștri. Din câte înțeleg, Comisia pregătește o propunere care, după informațiile mele, ar urma să fie lansată în ianuarie anul viitor. Din punctul de vedere al Suediei, ne-am dori să vedem acest lucru chiar mai devreme", a spus Strömmer într-un interviu. Strömmer a salutat "progresele" și "sprijinul tot mai mare" pentru un regim de vize mai strict.

Alte state intenționează să aducă subiectul în discuție la reuniunea Consiliului Afaceri Externe de luni și să propună, de asemenea, restricții suplimentare pentru diplomații ruși din UE.

Estonia a propus interzicerea totală a accesului în UE pentru foștii militari ai forțelor armate ruse. Potrivit ministrului estonian de Externe, Margus Tsahkna, există aproximativ 650.000 de astfel de foști combatanți, care ar urma să fie interziși "persoană cu persoană". Totuși, o abordare mai strictă la nivelul întregii UE este vitală pentru securitatea blocului comunitar, a declarat el pentru Politico.

"Cred că un număr mare dintre acești foști combatanți vor veni în Europa, sprijiniți de serviciile secrete ruse", a afirmat Tsahkna. "Vor prelua controlul asupra crimei organizate de la noi, vor fi puternic înarmați și sprijiniți de Rusia pentru a comite atacuri teroriste sau atacuri împotriva societăților noastre. Așa că situația este foarte gravă."

După o scădere inițială a numărului de cetățeni ruși care primesc vize de călătorie pentru UE, "cifrele nu mai scad", a declarat pentru Politico comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner. "Îndemnăm statele membre să facă mai mult și să acorde mai puține vize cetățenilor ruși", a spus acesta. "Lucrurile avansează."

Brunner a afirmat că o propunere a Comisiei de restricționare a vizelor "la începutul anului viitor are sens", alături de noile reguli privind vizele. "Nu știi niciodată cine sunt, de fapt, acești turiști", a explicat el. "De aceea îndemnăm statele membre să reducă numărul lor."

În iunie, un grup de miniștri din nouă state ale UE, la care s-au alăturat Islanda și Norvegia, au trimis o scrisoare Comisiei, cerând "o abordare mai uniformă și mai coordonată" privind vizele pentru ruși în toate statele membre.

"O politică restrictivă în materie de vize față de cetățenii ruși este esențială pentru protejarea securității și integrității spațiului Schengen", au transmis aceștia." O abordare divizată riscă să submineze, ba chiar să contracareze, presiunea pe care urmărim să o menținem asupra Federației Ruse"