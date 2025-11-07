Reguli mai stricte în UE, de azi, la acordarea de vize pentru ruşi: Vor fi valabile pentru o singură intrare. Ce se mai schimbă

1 minut de citit Publicat la 14:16 07 Noi 2025 Modificat la 14:16 07 Noi 2025

Uniunea Europeană impune reguli mai stricte pentru acordarea de vize cetăţenilor ruşi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Uniunea Europeană impune, începând de vineri, reguli mai stricte pentru acordarea de vize cetăţenilor ruşi, informează un comunicat al Comisiei Europene, potrivit Agerpres.

Ruşii nu vor mai beneficia pe viitor de vize cu intrări multiple, ci doar de vize valabile pentru o singură intrare pe teritoriul Uniunii Europene.

Conform agenţiei citate, măsura are scopul de a întări securitatea europeană după mai multe atacuri hibride atribuite Rusiei de la începutul invaziei în Ucraina, în 2022.

„Să începi un război şi să te aştepţi să te poţi deplasa liber în Europa este greu de justificat”, a scris pe X Kaja Kallas, şefa diplomaţiei Europene. Ea a adăugat că „de acum ne confruntăm cu perturbări şi sabotaje fără precedent provocate de drone pe teritoriul nostru. Avem dreptul să ne protejăm cetăţenii”.

Care sunt cetățenii ruși pentru care nu se aplică restricțiile privind vizele

Toate statele membre ale Uniunii au aprobat măsurile, obiectivul fiind acum aplicarea uniformă a noilor reguli.

Acestea prevăd excepţii în cazuri justificate, cum ar fi cele ale jurnaliştilor independenţi sau ale apărătorilor drepturilor omului.

Cele 27 de state din UE aplicau deja un control mai strict al deplasărilor diplomaţilor ruşi aflaţi la posturi.

De când Bruxellesul a suspendat acordul pentru facilitarea acordării de vize ruşilor, numărul acestor documente a scăzut de la peste patru milioane în februarie 2022 la doar 500.000 în 2023, însă ulterior şi-a reluat creşterea, conform unor diplomaţi europeni.

Cele mai multe vize pentru ruşi acordă ţări cunoscute ca destinaţii turistice, cum ar fi Franţa, Spania sau Italia.