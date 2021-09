Inundații masive în Spania, unde străzile au fost transformate în râuri

Precipitațiile abundente căzute în Cartagena și Granada, sudul Spaniei, au provocat inundații severe. În filmări se poate vedea cum vehicule și obiecte sunt luate de torentele formate pe străzi, apa revărsându-se peste proprietățile din apropiere.

Regiunea Cartagena a suferit inundații repetate, modificările rețelei naturale de drenaj fiind cauzate de planificări și lucrări de dezvoltare a zonei, ceea ce a afectat rezistența acesteia la precipitațiile severe, astfel, gradul de ameninţare pentru locuitori și riscul de pierderi economice a fost ridicat.

Și alte zone, inclusiv nord-vestul, au fost afectate de fenomene meteorologice extreme, acestea s-au confruntat cu furtuni puternice, subsolurile și garajele fiind inundate, iar oamenii blocați în vehicule.

Heavy #rainfall caused a massive #flooding in #Granada southern #Spain. Cars are blown away by streams of water, people have to wade across the streets. pic.twitter.com/X33vgZozBv