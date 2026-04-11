Ipoteză despre cele 4 kg de explozibil de lângă Balkan Stream. Expert: O operațiune GRU pentru Orban

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Cantitatea de explozibil descoperită săptămâna trecută în Serbia nu ar fi fost suficientă pentru a distruge conducta de gaze Balkan Stream, ceea ce l-a determinat pe un expert să concluzioneze că incidentul a fost, probabil, o operațiune a serviciilor de informații ruse menită să influențeze alegerile care urmează în Ungaria.

Un fost general-maior ucrainean și specialist în muniții a declarat pentru The Guardian că ale calculele făcute de compania sa arată că cele patru kilograme de explozibil recuperate de Agenția de Securitate Militară a Serbiei la Kanjiža nu ar fi putut produce o ruptură serioasă în conductă.

Experți de la firma sa, Andromeda, au analizat îmbinarea din oțel și polipropilenă a conductei prin care gazul rusesc ajunge în Ungaria, tranzitând Turcia, Bulgaria și Serbia, și au calculat ce cantitate de explozibil ar fi fost necesară, în opinia lor, pentru a provoca daune serioase.

Pentru a reuși, ar fi fost nevoie de o cantitate semnificativ mai mare, a spus Mîkola Zențev, oferind o estimare neoficială. „Patru kilograme nu sunt suficiente pentru a opri funcționarea conductei de gaze”, a declarat Zențev.

Chiar și plasate optim, patru kilograme de exploziv plastic „ar produce, cel mai probabil, doar daune localizate sau o pătrundere limitată, care ar putea fi reparate în câteva zile, fără a provoca o întrerupere de durată a aprovizionării”, a adăugat el.

„Acest lucru nu corespunde obiectivului unui act clasic de sabotaj, care vizează scoaterea din uz a unei infrastructuri pentru săptămâni sau luni de zile”, a concluzionat Zențev, susținând „concluzia că incidentul a fost, cel mai probabil, o provocare”.

Duminică, premierul ungar Viktor Orban a spus că a fost informat de președintele sârb Aleksandar Vucic despre descoperirea explozibilului. Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a sugerat că Ucraina ar putea fi responsabilă pentru ceea ce el a descris drept „un atac la suveranitatea noastră”.

Incidentul a fost preluat pe scară largă în presă înaintea alegerilor de duminică din Ungaria, scrutin în care Orbán, lider pro-rus, este în urmă în sondaje și se luptă pentru supraviețuirea politică.

Peter Magyar, liderul opoziției ungare, l-a acuzat pe Orban că „încearcă să insufle frică propriului popor prin operațiuni sub steag fals” și că urmează „sfaturile unor agenți ruși”. Ucraina a negat orice implicare, o concluzie susținută și de șeful Agenției de Securitate Militară a Serbiei, instituția care se ocupă de anchetă.

Zențev a susținut că, în opinia sa, „principalii beneficiari sunt, cel mai probabil, actualul guvern ungar, care obține un avantaj politic suplimentar înaintea alegerilor, și Rusia, care încearcă să folosească astfel de incidente pentru a discredita Ucraina în ochii lumii civilizate”.

Sub Orban, Ungaria este una dintre puținele țări din UE care au ales să rămână apropiate de Rusia, cumpărându-i gazele și petrolul. Budapesta a blocat, de asemenea, în martie, aprobarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după o dispută cu Kievul legată de reparațiile la o altă conductă de petrol, Drujba, a cărei secțiune trece prin Ucraina spre Europa de Est.

Vucic a declarat duminica trecută că explozibilul ar fi putut „pune în pericol multe vieți” și ar fi putut provoca pagube importante conductei Balkan Stream. Materialul a fost găsit în două rucsacuri la Kanjiza, „la câteva sute de metri de conducta de gaze”.

Zențev a spus însă că, din dovezile publice disponibile, nu pare să fi existat vreo încercare de a plasa explozibilul direct pe conductă – iar ucraineanul, apropiat de serviciile de securitate ale țării sale, a precizat că, în opinia sa, incidentul a fost probabil o operațiune sub steag fals desfășurată de GRU, serviciul de informații militare al Rusiei.

„Asta corespunde standardelor GRU”, a spus Zențev, referindu-se la dimensiunea militară a incidentului. Luna trecută, Magyar îl acuzase pe Orban că a invitat agenți GRU să îl ajute în campania pentru realegere. Ambasada Rusiei la Budapesta a respins acuzațiile, descriind sugestiile privind implicarea GRU drept „informații în mod evident false”.