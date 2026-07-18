Irak și Siria au semnat un acord pentru restaurarea conductei de petrol, care ar putea deveni o alternativă la Strâmtoarea Ormuz

Irak și Siria au semnat un acord pentru restaurarea conductei de petrol, care ar putea deveni o alternativă la Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Getty Images

Irakul și Siria au semnat vineri un acord pentru reconstrucția unei conducte de petrol, care ar oferi o rută alternativă la Strâmtoarea Ormuz. Conducta, închisă din 2003, după ce a fost avariată în timpul invaziei americane în Irak, se întinde din nordul ţării până la coasta mediteraneană a Siriei, relatează CNBC. Irakul, al doilea cel mai mare producător de petrol din cadrul OPEC, a fost puternic afectat de perturbările traficului petrolier prin Strâmtoarea Ormuz, provocate de izbunirea războiului din Iran.

Bagdadul și Damascul au semnat acordul în cadrul unui summit al Camerei de Comerț desfășurat la Washington, dedicat investițiilor americane în Irak. Ceremonia de semnare a fost prezidată de secretarul american al Energiei, Chris Wright, iar documentul a fost semnat de directorul general al Basra Oil Company, Bassem Abdul Karim Nasr, și de directorul general al Syrian Petroleum Company, Youssef Qablawi.

"Există un potențial uriaș de a impulsiona progresele în Irak, de a crește producția de petrol, de a reduce dependența de vecinii ostili și de a aduce libertate, prosperitate și energie din abundență poporului irakian", a declarat Chris Wright înainte de semnarea acordului, potrivit sursei citate.

Premierul irakian, Ali al-Zaidi, efectuează în această săptămână o vizită în Statele Unite, fiind prima sa călătorie oficială în străinătate de la preluarea mandatului. Marți, acesta s-a întâlnit cu președintele SUA, Donald Trump, la Casa Albă.

Conducta se întinde de la Kirkuk, în nordul Irakului, până la coasta mediteraneană a Siriei și are o capacitate proiectată de 700.000 de barili de petrol pe zi, potrivit Administrației pentru Informații în Energie a SUA (EIA). Aceasta este închisă din 2003, după ce a fost avariată în urma invaziei americane în Irak.

Irakul, al doilea cel mai mare producător de petrol din cadrul OPEC, a fost puternic afectat de perturbarea traficului petrolier prin Strâmtoarea Ormuz în timpul conflictului dintre Statele Unite și Iran. În prezent, Bagdadul depinde în mare măsură de portul Basra, situat la Golful Persic, întrucât dispune de puține rute alternative prin conducte pentru exportul petrolului către piețele internaționale.

Potrivit datelor OPEC, producția de petrol a Irakului a scăzut cu peste 50%, ajungând la aproximativ 1,9 milioane de barili pe zi în iunie, comparativ cu circa 4,2 milioane de barili pe zi în februarie, înainte ca Statele Unite și Israelul să atace Iranul.

Mai multe state din Golf încearcă să își extindă capacitatea de transport prin conducte pentru a reduce dependența de Strâmtoarea Ormuz. Emiratele Arabe Unite construiesc o a doua conductă către Portul Fujairah, situat la Golful Oman, proiect care va dubla capacitatea de export a țării în afara strâmtorii.

De asemenea, Arabia Saudită analizează extinderea conductei sale către Marea Roșie cu încă 2 milioane de barili pe zi, potrivit unei informații publicate de Reuters marţi, pe 7 iulie, care citează surse apropiate situației.

Analiștii avertizează însă că, deși conductele pot reduce riscurile geopolitice asociate Strâmtorii Ormuz, ele nu elimină amenințarea reprezentată de Iran la adresa infrastructurii energetice din regiune.

"Problema nu este calea navigabilă. Problema este că Iranul poate folosi arme pentru a ataca instalațiile de încărcare, stațiile de pompare, terminalele de la capătul conductelor și facilitățile de stocare ale acestora", a declarat Bob McNally, fondatorul Rapidan Energy, pentru emisiunea "Power Lunch" de la CNBC.