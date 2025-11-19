Iranul a trimis oameni de ştiinţă într-o vizită secretă în Rusia, iar americanii suspectează un plan legat de armele nucleare

2 minute de citit Publicat la 19:18 19 Noi 2025 Modificat la 19:18 19 Noi 2025

Iranul a trimis oameni de ştiinţă într-o vizită secretă în Rusia. FOTO: Getty Images

Experţi iranieni în domeniul nuclear au efectuat o a doua vizită secretă în Rusia, anul trecut, iar SUA suspectează o încercare a acestora de a obține tehnologii cu potențiale aplicații pentru arme nucleare, conform The Moscow Times.

Vizita din noiembrie 2024, care a avut loc după o călătorie raportată anterior în august 2024, a făcut parte dintr-un schimb emergent între institutele de cercetare legate de armată rusească și Organizația pentru Inovație și Cercetare Defensivă (SPND) din Iran, un organism despre care Statele Unite spun că este legat de forțele armate ale Teheranului și supraveghează cercetarea armelor nucleare.

Întâlnirile marchează cea mai clară indicație de până acum că Moscova este dispusă să coopereze cu Teheranul în ceea ce privește cunoștințele care ar putea fi relevante pentru dezvoltarea armelor nucleare.

Ce au căutat cercetătorii iranieni

Dovezile disponibile sugerează că specialiștii iranieni cu legături cu Apărarea „căutau tehnologie laser și expertiză care i-ar putea ajuta să valideze un design de armă nucleară fără a efectua un test exploziv nuclear”, a declarat Jim Lamson, cercetător senior la Centrul James Martin pentru Studii de Neproliferare și fost analist CIA, pentru Financial Times.

Potrivit FT, DamavandTec, o companie-paravan pentru SPND, a organizat vizita din noiembrie 2024 a unui grup de specialiști iranieni în laser la Sankt Petersburg, unde s-au întâlnit cu oficiali de la Laser Systems, o firmă rusă care dezvoltă tehnologii laser pentru uz civil și programe militare clasificate și se află sub sancțiuni americane.

Directorul AIEA cere Iranului să autorizeze inspecțiile la siturile nucleare bombardate în iunie

Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, și-a reiterat miercuri apelul către Iran să permită inspecțiile la siturile nucleare atacate în iunie de Israel și Statele Unite, relatează AFP.

'Am început să efectuam o serie de inspecții, dar nu încă la siturile care au fost atacate și sper că vom putea face acest lucru', a declarat Grossi la deschiderea reuniunii trimestriale a Consiliului Guvernatorilor al organismului ONU de supraveghere nucleară, la sediul său din Viena.

El a reamintit că acest lucru face parte din 'angajamentele Iranului' în calitate de membru al Tratatului de Neproliferare Nucleară (TNP).

Subliniind că, în pofida distrugerilor, 'rezervele de uraniu îmbogățit sunt încă acolo', Grossi a declarat că speră 'să avanseze în manieră constructivă' în relațiile cu cu Iranul, în pofida unui proiect de rezoluție prezentat Consiliului Guvernatorilor de către Franța, Regatul Unit, Germania (așa-numitul grup E3) și Statele Unite, care a declanșat furia Teheranului.

'Singurul lucru pe care îl pot face este să am un dialog cu Iranul', a adăugat Grossi, afirmând că ar fi 'ilogic ca adoptarea unei rezoluții să conducă la o reducere a cooperării'.

Mai mulți oficiali iranieni au avertizat AIEA împotriva adoptării unei rezoluții pe care ei o consideră anti-iraniană, în timpul unei conferințe duminică la Teheran,conform Agerpes.

'În cazul unei rezoluții, Iranul va lua în considerare revizuirea relațiilor sale cu AIEA', a declarat viceministrul iranian de externe, Kazem Gharibabadi.

Republica islamică a rupt legăturile cu AIEA după războiul din iunie, considerând că organismul ONU de supraveghere nucleară poartă o parte din vină pentru declanșarea războiului, ca urmare a adoptării unei rezoluții critice la adresa programului nuclear al Iranului. Inspecțiile au fost reluate în cele din urmă, dar nu și la siturile bombardate.