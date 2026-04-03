Iranul și Omanul lucrează la un protocol pentru „monitorizarea” traficului din Ormuz. Teheranul asigură că „nu va însemna restricții”

Iranul lucrează la un "protocol" cu Omanul pentru a garanta "în timp de pace" traficul maritim sigur în Strâmtoarea Ormuz, blocat în prezent de războiul din Orientul Mijlociu, a afirmat joi un înalt responsabil al guvernului iranian.

Iranul doreşte "să convină asupra unui protocol cu Omanul, o altă ţară de coastă, pentru a înlesni o navigaţie sigură în timp de pace şi pentru a garanta că toate traversările sunt efectuate în conformitate cu acordul şi cerinţele de securitate", a declarat viceministrul de externe iranian responsabil cu afacerile juridice şi internaţionale Kazem Gharibabadi, citat de agenţia de presă oficială Irna.

"Noi suntem pe cale să terminăm redactarea acestui protocol şi, odată finalizat intern, vom începe fără niciun dubiu negocierile cu partea omaneză", a adăugat Gharibabadi.



Traficul cisternelor pe ruta cheie de transport al petrolului „ar trebui supravegheat și coordonat” cu cele două țări, a declarat Kazem Gharibabadi, ministrul adjunct de externe al Iranului pentru afaceri juridice și internaționale, conform unei traduceri a raportului IRNA, scrie CNBC.

„Desigur, aceste cerințe nu vor însemna restricții, ci mai degrabă vor facilita și asigura trecerea în siguranță și vor oferi servicii mai bune navelor care trec pe această rută”, ar fi declarat Gharibabadi.

Guvernul din Oman nu a informat până în prezent despre niciun fel de discuţie cu Iranul privind Strâmtoarea Ormuz. Totuşi, şeful diplomaţiei omaneze Bard al-Busaidi afirmase în 23 martie pe platforma X că ţara sa lucrează la "transpunerea în practică a protocoalelor privind traversarea Strâmtorii Ormuz în deplină siguranţă".



De la începutul războiului lansat de Israel şi SUA împotriva Iranului în 28 februarie, blocarea de către Teheran a acestei rute maritime are un impact economic la nivel global şi a dus la o creştere vertiginoasă a preţului la hidrocarburi.



Reprezentanţi ai circa 40 de ţări au cerut joi "redeschiderea imediată şi necondiţionată" a strâmtorii, ameninţând Iranul cu noi sancţiuni, după cum a afirmat şefa diplomaţiei britanice Yvette Cooper, la finalul unei reuniuni prin videoconferinţă.



Potrivit viceministrului iranian, "este posibil ca, după încheierea acestui război, regiunea noastră să fie din nou scena unor acte de agresiune. În cazul unui nou conflict armat, navele comerciale şi militare ale agresorilor şi ale aliaţilor lor nu vor mai avea dreptul să tranziteze Strâmtoarea Ormuz".



"Dar chiar şi în vremuri normale şi de pace", Iranul şi Omanul, care se învecinează cu această strâmtoare, "au depus eforturi considerabile de-a lungul anilor pentru a asigura securitatea traficului maritim", a subliniat el.



"Noi considerăm că, în timp de pace, traficul maritim ar trebui să fie supervizat şi coordonat cu ţările de coastă, Iranul şi Omanul", a adăugat ministrul adjunct de externe iranian.