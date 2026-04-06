Iranul stabileşte recordul pentru cea mai lungă întrerupere a conexiunii la Internet din lume. Sursa colaj foto: Getty Images

Întreruperea Internetului impusă de autoritățile din Iran a doborât recordurile pentru cea mai lungă durată înregistrată vreodată într-o țară, a transmis duminică ONG-ul de monitorizare a securității cibernetice NetBlocks, notează Agerpres.

"Întreruperea la nivel național din Iran este acum cea mai lungă înregistrată vreodată în orice țară, depășind toate celelalte incidente comparabile ca gravitate, ajungând la a 37-a zi consecutivă", a explicat NetBlocks pe platforma X.

ONG-ul a menționat că a documentat anterior perioade mai lungi de întreruperi, dar la scară regională, și a subliniat, de asemenea, că Coreea de Nord nu a fost niciodată conectată la internetul global.

Axios: Iranul face ultimele eforturi pentru un armistițiu de 45 de zile

SUA, Iranul și un grup de mediatori regionali discută termenii unui posibil armistițiu de 45 de zile, care ar putea duce la încetarea definitivă a războiului, potrivit a patru surse americane, israeliene și regionale care au cunoștință despre discuții, scrie, luni, Axios.

Sursele au declarat că șansele de a ajunge la un acord parțial în următoarele 48 de ore sunt slabe, însă acest ultim efort este singura șansă de a preveni o escaladare dramatică a războiului, care va include atacuri masive asupra infrastructurii civile iraniene și represalii împotriva instalațiilor energetice și de apă din statele din Golf.

Termenul limită de 10 zile al președintelui Trump către Iran trebuia să expire luni seară. Dar duminică, Trump a prelungit termenul limită cu 20 de ore și a postat pe Truth Social un nou termen limită, marți.