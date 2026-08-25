Irina Mudra, fosta şefa adjunctă a biroului lui Zelenski, a fost arestată preventiv în cel mai recent scandal de corupţie

1 minut de citit Publicat la 20:16 25 Aug 2026 Modificat la 20:16 25 Aug 2026

Procurorii au făcut percheziții la Irina Mudra (foto, stânga), adjunctă a șefului Administrației Prezidențiale de la Kiev. Sursă colaj foto: Profimedia Images, Getty Images

O apropiată a preşedintelui Volodimir Zelenski a fost plasată sub arest preventiv pentru 60 de zile, într-un dosar de spălare de bani, au anunţat marţi procurorii ucraineni, potrivit dpa, citată de Agerpres.

Irina Mudra ocupase funcţia de şefă adjunctă a biroului prezidenţial până săptămâna trecută, când Zelenski a demis-o pe fondul acuzaţiilor apărute împotriva ei şi a unui fost deputat.

Ancheta vizează mai mulţi suspecţi şi se învârte în jurul unei presupuse scheme prin care ar fi fost spălate milioane de dolari. Anchetatorii susţin că grupul a rulat circa 3,3 milioane de dolari pentru a acoperi cauţiunea fostului ministru al energiei German Galuşcenko, cercetat, la rândul său, pentru corupţie.

Imagini video au surprins-o marţi pe Mudra scoasă din sala de judecată cu cătuşe la mâini.

Parchetul anticorupţie a fixat o cauţiune de aproximativ 455.000 de dolari. Citată de presa locală, Mudra a spus că nu dispune de această sumă şi că le va cere ajutorul prietenilor pentru a o strânge.

În cazul în care reuşeşte să achite cauţiunea, nu va avea voie să părăsească regiunea Kiev şi îi va fi interzis contactul cu martorii sau victimele din dosar.

Nu este primul semnal de alarmă pentru echipa lui Zelenski. Presiunea autorităţilor anticorupţie dusese deja la plecarea fostului şef al administraţiei prezidenţiale, Andrii Iermak. Ulterior, preşedintele a promis, îndeosebi în faţa Uniunii Europene, o luptă fermă împotriva corupţiei.

În pofida reformelor asumate, Ucraina – candidată la aderarea în UE – rămâne cotată drept una dintre cele mai corupte ţări de pe continent.