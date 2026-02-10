Israel își extinde controlul asupra Cisiordaniei. SUA, UE și statele arabe sunt împotrivă

3 minute de citit Publicat la 19:35 10 Feb 2026 Modificat la 19:35 10 Feb 2026

Vehicule ale armatei israeliene efectuează patrule intense în timpul unei pauze temporare a interdicției de circulație, pe 21 ianuarie 2026, la Hebron. Raidul a implicat sute de soldați și utilaje grele și a dus la impunerea unei interdicții totale de circulație pentru aproximativ 70.000 de locuitori. sursa foto: Getty

Decizia Israelului de a-și extinde controlul asupra unor zone din Cisiordania a stârnit reacții dure la nivel internațional, inclusiv din partea Statelor Unite, Marii Britanii, Uniunii Europene și mai multor state arabe. Măsurile aprobate de cabinetul de securitate de la Ierusalim deschid calea pentru consolidarea coloniilor israeliene și restrâng și mai mult autoritatea palestiniană în teritoriul ocupat din 1967, scrie The Guardian.

Planul, anunțat de ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, presupune extinderea controlului israelian în zone aflate în prezent sub administrație palestiniană, precum și modificări legislative care facilitează cumpărarea de terenuri de către israelieni în Cisiordania.

Katz a explicat deschis obiectivul politic al acestor măsuri, într-o declarație comună cu ministrul de Finanțe, Bezalel Smotrich: „Vom continua să ucidem ideea unui stat palestinian”.

Noile reguli permit publicarea registrelor funciare și elimină unele restricții care datează din perioada în care Cisiordania era administrată de Iordania, înainte de 1967, când vânzarea de terenuri către non-arabi era interzisă.

În plus, autoritatea privind eliberarea autorizațiilor de construire în Hebron este transferată de la administrația palestiniană la administrația civilă israeliană, care funcționează sub controlul armatei.

Măsurile vizează și sporirea controlului israelian asupra unor situri religioase majore, precum Mormântul Rahelei, lângă Betleem, și Peștera Patriarhilor din Hebron.

În prezent, peste 500.000 de israelieni trăiesc în colonii și avanposturi din Cisiordania, considerate ilegale potrivit dreptului internațional. În același teritoriu locuiesc aproximativ trei milioane de palestinieni.

Uniunea Europeană a catalogat decizia drept „încă un pas în direcția greșită” și a avertizat că „sancțiunile sunt în continuare pe masă”, inclusiv posibilitatea suspendării unor părți din acordul comercial UE-Israel.

„Regatul Unit condamnă ferm decizia cabinetului de securitate israelian de ieri de a extinde controlul israelian asupra Cisiordaniei. Orice încercare unilaterală de a modifica structura geografică sau demografică a Palestinei este complet inacceptabilă și ar fi incompatibilă cu dreptul internațional. Cerem Israelului să revoce imediat aceste decizii”, a transmis Marea Britanie.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat „profund îngrijorat” de schimbări și a avertizat că acestea „erodează perspectivele soluției celor două state”.

El a calificat acțiunile drept „destabilizatoare” și a amintit că o hotărâre a Curții Internaționale de Justiție a stabilit că ocupația israeliană a teritoriilor palestiniene este ilegală.

Un grup de state arabe și islamice, între care Arabia Saudită, Iordania, Egipt, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Pakistan, Indonezia și Turcia, a emis o declarație comună în care „condamnă în cei mai fermi termeni deciziile și măsurile ilegale ale Israelului menite să impună o suveranitate israeliană nelegală”.

Semnatarii avertizează că noile măsuri vor „inflama violența, vor adânci conflictul și vor pune în pericol stabilitatea și securitatea regională”.

Reacțiile au venit în ajunul unei întâlniri programate la Casa Albă între premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump.

Deși administrația americană nu a emis un comunicat oficial, un oficial al Casei Albe a transmis jurnaliștilor că „președintele Trump a declarat clar că nu susține anexarea Cisiordaniei de către Israel”, mai arată The Guardian.

„O Cisiordanie stabilă menține Israelul în siguranță și este în concordanță cu obiectivul acestei administrații de a obține pacea în regiune”, a adăugat același oficial.

Autoritatea Palestiniană, care exercită un control limitat asupra unor zone din Cisiordania, a reacționat printr-un comunicat în care a acuzat Israelul că încearcă să „adâncească tentativele de anexare a Cisiordaniei ocupate”.