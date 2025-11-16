Israelul a deschis focul cu mitralierele de pe tanc asupra trupelor ONU în Liban: "Din cauza vremii nefavorabile"

Israelienii au tras cu mitraliera de pe tanc asupra trupelor ONU. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Armata israeliană recunoaște că a deschis focul asupra trupelor ONU în Liban, dar susține că incidentul, care a avut loc duminică, nu a fost intenționat, relatează presa internațională și cea din Israel.

Potrivit Forțelor de Apărare israeliene, IDF, soldații au tras "asupra a doi suspecți" în zona El Hamames din sudul Libanului, în apropierea graniței cu statul evreu.

Ulterior, au realizat că "suspecții" făceau parte din forțele ONU de menținere a păcii.

Militarii sub mandatul Națiunilor Unite nu au fost răniți.

Armata israeliană susține că forțele ONU au fost identificate greșit din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Incidentul este în curs de examinare, a mai comunicat IDF.

Forța Interimară a Națiunilor Unite din Liban, UNIFIL, a declarat, la rândul său, că armata israeliană a deschis focul dintr-un tanc Merkava poziționat în interiorul teritoriului libanez

Tirurile efectuate cu mitralierele grele de pe tanc au lovit la câțiva metri de soldații din forțele ONU, care au reușit să se adăpostească.

Tancul israelian s-a retras după ce reprezentanții ONU au contactat armata israeliană prin canale oficiale, a precizat UNIFIL.

Reprezentanții ONU au numit incidentul o „încălcare gravă” a Rezoluției 1701 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, care, printre alte prevederi, menționează că nicio forță armată nu ar trebui să opereze în sudul Libanului, cu excepția celor de menținere a păcii ale ONU și ale armatei libaneze.

Guvernul de la Beirut acuză Israelul că încalcă armistițiul cu Hezbollah

Armata israeliană ocupă cinci poziții principale în Liban și efectuează frecvent atacuri aeriene în sudul țării, în legătură cu care susține că vizează gruparea militantă pro-iraniană Hezbollah.

Israelul și Hezbollah au convenit anul trecut asupra unui armistițiu care impunea grupării militante libaneze să nu dețină arme în sud , iar forțele israeliene să se retragă complet din Liban.

Însă Israelul acuză gruparea pro-iraniană că încearcă să se reînarmeze, în timp ce guvernul de la Beirut acuză statul evreu că încalcă acordul prin faptul că nu-și retrage trupele și continuă efectuării atacurilor aeriene.