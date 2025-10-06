Israelul a expulzat activiștii care încercau să ducă ajutoare umanitare în Gaza. Printre ei se numără și Greta Thunberg

1 minut de citit Publicat la 16:48 06 Oct 2025 Modificat la 16:49 06 Oct 2025

Israelul a expulzat încă 171 de activişti, printre care şi Greta Thunberg. Foto: X/ Global Sumud Flotilla

Israelul a anunţat luni expulzarea a încă 171 de militanţi din flotila Global Sumud, după sechestrarea pe mare a convoiului lor care a încercat să spargă blocada israeliană pentru a aduce ajutoare umanitare în Fâşia Gaza, a anunţat Ministerul israelian de Externe. Printre cei expulzați se numără și activista Greta Thunberg, potrivit agenţiilor AFP şi EFE, preluate de Agerpres.

"Alţi 171 de provocatori din flotila Hamas-Sumud, inclusiv Greta Thunberg, au fost deportaţi astăzi din Israel către Grecia şi Slovacia", a transmis Ministerul de Externe israelian într-un comunicat publicat pe reţeaua socială X.

Odată cu acest grup, peste 340 de activişti au fost expulzaţi din Israel începând de sâmbătă, dintr-un total de aproximativ 470 care au fost reţinuţi de autorităţile israeliene după interceptarea flotilei.

Potrivit MAE israelian, ţările de origine ale celor expulzaţi sunt Grecia, Italia, Franţa, Irlanda, Suedia, Polonia, Germania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburg, Finlanda, Danemarca, Slovacia, Elveţia, Norvegia, Regatul Unit, Serbia şi SUA.

Ministerul israelian a publicat de asemenea fotografii cu Greta Thunberg şi cu alte două activiste, purtând la aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv treningurile gri folosite în închisorile israeliene.

171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia.



The deportees are citizens of Greece, Italy, France, Ireland, Sweden, Poland, Germany, Bulgaria, Lithuania, Austria, Luxembourg, Finland,… pic.twitter.com/DqcGLOJov7 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 6, 2025

Echipa juridică a membrilor flotilei a transmis duminică seară că activiştii deţinuţi s-au plâns că au fost victime ale unor agresiuni şi violenţe extinse în timpul transferului lor din port către închisoare şi în primele zile de detenţie.