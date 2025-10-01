Meloni a ordonat flotilei care naviga spre Gaza să se oprească. Avertizează că ajutorul periclitează planul de pace al lui Trump

Giorgia Meloni a ordonat flotilei care naviga spre Gaza să se oprească. Avertizează că ajutorul periclitează planul de pace al lui Trump. Foto: Getty Images

Prim-ministrul italian a ordonat flotilei care naviga spre Gaza să se oprească, spunând că ultima încercare a activiștilor de a oferi ajutoare riscă să deraieze un plan american de a pune capăt războiului, potrivit BBC.

Peste 40 de ambarcațiuni care navighează în cadrul Flotilei Global Sumud (GSF) au fost însoțite de o fregată navală italiană, despre care oficialii italieni au declarat că se va opri odată ce flotila se va afla la 150 de mile marine (278 km) de țărmul Gazei.

Flotila, în alertă din cauza dronelor

La scurt timp după ce a ajuns în acel punct, miercuri, GSF a declarat că este în „alertă maximă” și că activitatea dronelor „crește” deasupra flotilei.

Meloni a spus că propunerea SUA a stârnit „speranța” de a pune capăt războiului dintre Israel și Hamas, adăugând că este „un echilibru fragil, pe care mulți ar fi bucuroși să-l distrugă”.

„Mă tem că încercarea flotilei de a rupe blocada navală israeliană ar putea servi drept pretext pentru a face acest lucru”, a spus Meloni.

Israelul a spus flotilei să livreze ajutorul umanitar într-un port israelian, potrivit agenției de știri AFP. Flotila este formată din peste 500 de persoane, inclusiv politicieni italieni și activista suedeză pentru climă Greta Thunberg.

Planul de pace al SUA pentru Gaza propune încetarea imediată a luptelor, eliberarea în termen de 72 de ore a 20 de ostatici israelieni vii deținuți de Hamas, precum și a rămășițelor a peste două duzini de ostatici despre care se crede că sunt morți - în schimbul a sute de locuitori din Gaza reținuți.