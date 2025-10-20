Israelul anunță încetarea focului în Fâșia Gaza, după atacurile de duminică. Trump: Armistiţiul e încă în vigoare

1 minut de citit Publicat la 08:44 20 Oct 2025 Modificat la 08:44 20 Oct 2025

Distrugeri ample în Khan Younis, Gaza. Imagine surprinsă după intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului între Israel și Hamas. Foto: Hepta

Armata israeliană a anunţat duminică seara că va înceta atacurile în Fâşia Gaza, în conformitate cu armistiţiul, după ce a efectuat zeci de lovituri mortale care, potrivit acesteia, au vizat ţinte Hamas, acuzate de atacuri împotriva trupelor sale, notează AFP, potrivit Agerpres.

„În conformitate cu directivele de la nivel politic şi după o serie de atacuri semnificative ca răspuns la încălcările Hamas”, armata „a reluat aplicarea armistiţiului”, a precizat aceasta într-un comunicat.

Armata israeliană „va continua să respecte acordul de armistiţiu şi va răspunde ferm la orice încălcare”, a continuat comunicatul.

Anterior, armata israeliană informase că a atacat zeci de ţinte ale Hamas în întreaga enclavă palestiniană, inclusiv trupe, tuneluri şi depozite de arme, după ce militanţi palestinieni au lansat o rachetă antitanc şi au deschis focul asupra trupelor sale, omorând doi soldaţi israelieni.

Trump afirmă că armistiţiul dintre Israel şi Hamas este încă în vigoare

De asemenea, și preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică seară că armistiţiul dintre Israel şi Hamas este încă în vigoare, după ce armata israeliană a efectuat zeci de atacuri asupra Fâşiei Gaza din cauza unor aparente încălcări ale armistiţiului de către mişcarea islamistă palestiniană, scrie AFP, potrivit Agerpres.

„Da, este”, le-a declarat Trump jurnaliştilor la bordul avionului prezidenţial, când a fost întrebat dacă armistiţiul este încă în vigoare.

De asemenea, el a sugerat că liderii Hamas nu au fost implicaţi în presupusele încălcări ale armistiţiului şi, în schimb, a dat vina pe „anumiţi rebeli din cadrul grupării”.