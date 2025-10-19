Armistiţiu încălcat în Gaza: trupele israeliene din Rafah au fost atacate de grupări teroriste ale Hamas

<1 minut de citit Publicat la 11:53 19 Oct 2025 Modificat la 12:02 19 Oct 2025

Trupele israeliene din Rafah, în Gaza, au fost atacate de grupări teroriste. IDF a răspuns cu operaţiuni aeriene. FOTO: Getty Images

Grupări teroriste din Fâșia Gaza au lansat un atac asupra forțelor israeliene în Rafah, confom The Times of Israel, ceea ce a determinat ca IDF să efectuze operaţiuni aeriene în zonă. Incidentul reprezintă cea mai recentă încălcare a armistițiului de către Hamas.

Vineri, mai mulți teroriști au ieșit dintr-un tunel din zona Rafah și au deschis focul asupra trupelor israeliene, potrivit IDF, fără a se produce răniți în incident.

Americanii avertizaseră că Hamas pregăteşte un atac

Departamentul de Stat al SUA a anunțat sâmbătă că dispune de 'informații credibile' potrivit cărora mișcarea islamistă palestiniană Hamas pregătește un atac iminent asupra unor civili din Gaza, ceea ce ar fi o 'încălcare a încetării focului', a subliniat acesta.

'Acest atac plănuit împotriva unor civili palestinieni ar constitui o încălcare directă și gravă a acordului de încetare a focului și ar compromite progresele semnificative realizate datorită eforturilor de mediere', a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat.

'Dacă Hamas comite acest atac, vor fi luate măsuri pentru a proteja populația din Gaza și a păstra integritatea încetării focului', a adăugat instituţia, conform Agerpres.

Comunicatul nu detaliază aceste măsuri, în condițiile în care președintele Trump a amenințat deja Hamas cu represalii după executarea unor civili în această săptămână.