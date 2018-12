Israelul va organiza alegeri anticipate în aprilie 2019

Toate partidele din coaliţia la putere în Israel au căzut de acord să organizeze alegeri parlamentare anticipate la începutul lunii aprilie 2019, a anunţat luni Likud, partidul de dreapta al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, informează France Presse şi The Times of Israel.



Alegerile legislative ar trebui în mod normal să aibă loc în noiembrie 2019. Decizia de a dizolva parlamentul a fost luată "din responsabilitate naţională şi bugetară, în unanimitate" şi pentru interesul naţiunii, potrivit unui comunicat în numele tuturor partidelor majorităţii, transmis de purtătorul de cuvânt al Likud.



În comunicat, liderii celor şase partide din coaliţie subliniază că niciuna dintre părţi nu va părăsi guvernul şi că "parteneriatul în Knesset şi în guvern va continua şi în timpul alegerilor".



Această decizie intervine în timp ce coaliţia la putere nu mai dispune decât de o majoritate de un singur loc (din 120) în parlament după demisia luna trecută a ministrului apărării şi liderului partidului ultranaţionalist Yisrael Beytenu (Israel Casa Noastră), Avigdor Lieberman.



Lieberman l-a acuzat pe Netanyahu că a dat dovadă de slăbiciune refuzând să lanseze o operaţiune la scară largă împotriva islamiştilor Hamas din Fâşia Gaza după luni de zile de ciocniri.



La putere de aproape 10 de ani, Netanyahu are de asemenea mari dificultăţi să fie votată o lege asupra recrutării obligatorii a evreilor ultrareligioşi în armată, faţă de care se opun două partide religioase ale majorităţii. Curtea Supremă a stabilit 15 ianuarie ca termen limită pentru trecerea acestei legi a cărei adoptare a fost deja amânată de două ori.



Premierul este de asemenea ameninţat să fie inculpat pentru "corupţie" în trei afaceri, în urma unei recomandări a poliţiei în acest sens. Procurorul general Avishai Mandeblit a anunţat că va lua o decizie finală cu privire la aceste cazuri în 2019.



Prin convocarea alegerilor anticipate, Netanyahu speră, potrivit comentatorilor, să-şi consolideze legitimitatea cu o victorie electorală pe care toate recentele sondaje i-o prezic.



Potrivit mass-media israeliene, scrutinul ar trebui probabil să aibă loc pe 9 aprilie.