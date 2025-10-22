ISW: Sabotorii ucraineni din Polonia și România, folosiți de ruși pentru operațiuni sub steag fals, sunt parte a „fazei 0” a războiului

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces

În cea mai recentă analiză, publicată miercuri, analiștii militari de la Institutul pentru Studiul Războiului susțin că tentativele de atentat cu explozibili, dejucate de serviciile din Polonia și România, sunt parte a „fazei 0” a unui război Rusia-NATO.

„ISW a prognozat anterior, pe 30 septembrie, că Rusia ar putea comite atacuri de sabotaj sub steag fals împotriva Poloniei, când șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), Alexander Bortnikov, și Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) au „avertizat” că serviciile de informații occidentale se pregătesc să dea vina pe Rusia pentru atacurile sub steag fals din Europa și să evite vina pentru sabotajul rusesc real și operațiunile hibride. Aceste operațiuni sunt probabil asociate cu campania „Faza Zero” a Rusiei - faza de stabilire a condițiilor informaționale și psihologice - pentru a se pregăti pentru un posibil război NATO-Rusia în viitor”, se arată în raportul ISW.

Anterior, Institutul pentru Studiul Războiului avertiza că rușii „accelerează faza de stabilire a condițiilor informaționale și psihologice” pentru pregătirea unei agresiuni”.

„Se pare că Rusia accelerează faza de stabilire a condițiilor informaționale și psihologice - „Faza 0” - a campaniei sale de pregătire pentru un posibil război NATO-Rusia în viitor. Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a susținut pe 6 octombrie că Regatul Unit plănuiește ca un grup de ruși pro-ucraineni care luptă pentru Ucraina să comită un atac asupra unei nave a Marinei ucrainene sau a unei nave civile străine într-un port european. SVR a susținut că sabotorii vor spune că au acționat la ordinele Moscovei și că Regatul Unit intenționează să echipeze grupul cu echipamente subacvatice fabricate în China pentru a învinovăți Republica Populară Chineză pentru sprijinirea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Afirmația SVR din 6 octombrie urmează unor afirmații similare de atacuri sub steag fals care vizează state europene, precum Polonia, Moldova și Serbia, iar SVR a emis astfel de declarații mai frecvent în ultimele săptămâni, ceea ce constituie un nou model concertat de activitate”, se arată în analiza ISW din urmă cu aproape o lună.

Operațiune de sabotaj a Rusiei pe teritoriul României. SRI prinde doi ucraineni, coordonați de servicii ruse

România și Polonia au reținut, marți, opt ​​persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la București și Varșovia, trei dintre acestea fiind arestate în legătură cu un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina. Potrivit unui comunicat SRI, doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, plănuiau distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.

„Serviciul Român de Informații, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București”, se arată în comunicatul Serviciului Român de Informații.

Astfel, în intervalul 14-15 octombrie 2025, SRI a identificat și monitorizat doi cetățeni ucraineni care:

au accesat teritoriul național dinspre Polonia spre București;

au depus la sediul NOVA POST din București două colete care conțineau dispozitive incendiare cu inițiere de la distanță, confecționate artizanal, disimulate în căști audio și piese auto, respectiv componente de monitorizare a locației prin GPS.

Potrivit oficialilor din Polonia, „informațiile preliminare indică faptul că au creat un fel de rută pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina”, a declarat reporterilor Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al Serviciilor Speciale.

„Unul dintre ei, un ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reținut aici, în Polonia, lângă Varșovia. Colegii săi, care călătoreau spre România, au fost reținuți de serviciile speciale române din București”, a mai spus acesta.

În ultimele luni, ofițerii ABW au reținut un total de 55 de persoane care au acționat în detrimentul Poloniei în numele serviciilor secrete rusești - a declarat Jacek Dobrzyński.