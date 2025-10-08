Rusia a intrat în „Faza 0” de pregătire pentru un război cu NATO. ISW: „Kremlinul stabilește condiții pentru a justifica agresiunea”

Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că Rusia se pregătește pentru un război cu NATO. Foto: Facebook/Armata ucraineană

Rusia a intrat în „faza 0” de pregătire pentru un posibil război cu NATO, avertizeaz Institutul pentru Studiul Războiului în cea mai recentă analiză a sa. Potrivit analiștilor militari de la ISW, „se pare că Rusia accelerează faza de stabilire a condițiilor informaționale și psihologice” pentru pregătirea unei agresiuni.

„Se pare că Rusia accelerează faza de stabilire a condițiilor informaționale și psihologice - „Faza 0” - a campaniei sale de pregătire pentru un posibil război NATO-Rusia în viitor. Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a susținut pe 6 octombrie că Regatul Unit plănuiește ca un grup de ruși pro-ucraineni care luptă pentru Ucraina să comită un atac asupra unei nave a Marinei ucrainene sau a unei nave civile străine într-un port european. SVR a susținut că sabotorii vor spune că au acționat la ordinele Moscovei și că Regatul Unit intenționează să echipeze grupul cu echipamente subacvatice fabricate în China pentru a învinovăți Republica Populară Chineză pentru sprijinirea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Afirmația SVR din 6 octombrie urmează unor afirmații similare de atacuri sub steag fals care vizează state europene, precum Polonia, Moldova și Serbia, iar SVR a emis astfel de declarații mai frecvent în ultimele săptămâni, ceea ce constituie un nou model concertat de activitate”, se arată în analiza ISW.

Potrivit analiștilor militar, „se pare că Rusia desfășoară pregătiri concertate ca parte a fazei de stabilire a condițiilor fizice și psihologice pentru situații de război. În ultimii ani, Rusia a fost angajată într-o varietate de atacuri evidente și secrete împotriva statelor NATO, cum ar fi misiuni de sabotaj, interferențe în domeniul războiului electronic, bruiaj GPS și incendieri.”

Rusia a intrat în prima fază a pregătirilor - „Faza 0” - pentru a trece la un nivel de război superior

„Rusia a intensificat dramatic aceste atacuri asupra statelor NATO în ultimele săptămâni, începând cu toamna anului 2025 - în special prin incursiunile dronelor în spațiul aerian NATO. Acest model de activitate organizată sugerează că Rusia a intrat în prima fază a pregătirilor - „Faza 0” - pentru a trece la un nivel de război superior celui în care este angajată în prezent, cum ar fi un viitor război NATO-Rusia.”

ISW nu evaluează în acest moment dacă Kremlinul a decis să se angajeze într-un astfel de nivel de război superior sau în ce termen se așteaptă Kremlinul să facă acest lucru, însă, ISW susține că „Rusia a întreprins planuri pe termen lung pe care ISW le evaluează ca putând face parte din pregătirea pentru un război NATO-Rusia în viitor, cum ar fi restructurarea districtelor militare ale Rusiei la granița sa de vest și construirea de baze militare la granița cu Finlanda. ISW nu a observat indicii că Rusia se pregătește activ pentru un conflict iminent cu NATO în acest moment.”

Atacurile evidente și secrete ale Rusiei, precum și afirmațiile de atacuri sub steag fals, servesc unor scopuri multiple pentru Moscova, atât pe plan internațional, cât și intern.

Rusia își propune să creeze frică în rândul populației europene și să fragmenteze unitatea NATO. Gama largă de tipuri și locații ale atacurilor și afirmațiilor de atacuri sub steag fals își propune să încurajeze sentimentul că amenințarea violenței este omniprezentă în întreaga Europă.

Rusia își propune să folosească frica în Europa pentru a obține concesii în războiul său împotriva Ucrainei și într-un posibil viitor război NATO-Rusia.

De asemenea, Rusia încearcă să forțeze Europa să-și reducă sau să înceteze eforturile continue de a-și consolida apărarea, de teama că aceste eforturi vor provoca atacuri rusești. Aceste eforturi fac parte dintr-o campanie mai amplă de control reflexiv a Rusiei, care își propune să-i împingă pe adversarii Rusiei să ia decizii politice care să fie în beneficiul Rusiei.

Utilizarea de către Kremlin a afirmațiilor repetate de atacuri sub steag fals își propune să influențeze opinia populației ruse despre Occident, încadrând actorii occidentali - nu Rusia - ca fiind responsabili pentru atacuri sau amenințări cu atacuri. Kremlinul stabilește condiții pentru a justifica și a mobiliza sprijinul public pentru orice posibilă viitoare agresiune rusă împotriva NATO, concluzionează cei de la ISW.