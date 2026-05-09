Italia caută salvarea energetică într-o țară africană măcinată de război civil, dar care "plutește” pe zăcăminte uriașe de gaze

O delegație de parlamentari italieni a călătorit în Libia pentru a explora posibilitatea intensificării comerțului cu energie cu această țara sfâșiată de război, pentru a umple golul cauzat de războiul din Golful Persic, potrivit Politico.

Acest lucru reflectă interesul tot mai mare din partea Europei și a Statelor Unite pentru resursele energetice vaste, dar subexploatate, ale țării, amplificat de recenta penurie globală de energie.

Deși Libia exportă deja o parte din gaze către Italia, fluxurile au scăzut considerabil de la războiul civil din 2011, care l-a răsturnat pe Muammar Gaddafi, lăsând țara nord-africană devastată de violențe paramilitare și împărțită între două administrații aflate în război.

Însă pierderea a aproximativ 10% din aprovizionarea cu gaze a Italiei în urma bombardării unei importante centrale de gaze din Qatar la mijlocul lunii martie începe să schimbe calculele pentru înalții oficiali din întreaga țară.

În special, atenția se îndreaptă către conducta Greenstream, o conductă submarină majoră capabilă să transporte până la 11 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an - aproximativ o șesime din cererea anuală totală a Italiei - din vestul Libiei către un terminal din Gela, sudul Siciliei.

Conducta, administrată în comun de gigantul energetic italian Eni și Corporația Națională de Petrol din Libia, furnizează în prezent Italiei surplusul de gaze pe care Libia nu îl consumă pe plan intern. Cu toate acestea, tranzitul a scăzut în ultimii ani din cauza creșterii cererii libiene, iar conducta funcționează în prezent la doar 10% din capacitate.

Producția totală libiană este, de asemenea, subdezvoltată, ajungând la 394 de miliarde de metri cubi în 2023, dintr-un total estimat de 80 de trilioane de metri cubi de rezerve, a cincea cea mai mare din Africa.

Dar scepticismul față de țară se dezgheață. Luna trecută, o delegație de parlamentari din cadrul influentului comitet parlamentar de informații al Italiei, Copasir, a vizitat orașele Tripoli și Benghazi - care reprezintă locurile rivale de putere ale țării divizate - pentru a evalua perspectivele acesteia. Și concluziile lor, deși prudente, sugerează un optimism nou descoperit.

„Avem ceva direct legat de Italia, fără nicio altă țară la mijloc care ar putea crea o problemă”, a declarat pentru senatorul Ligii Claudio Borghi, o figură influentă în delegația Copasir.

El a avertizat, însă, că „nu este ceva ce poți face într-o clipă. Trebuie să începi să lucrezi. Și... exact asta se întâmplă”.

Mai exact, Borghi a spus că două modernizări majore ale infrastructurii, conduse de Eni, care se așteaptă să fie finalizate anul acesta, au potențialul de a îmbunătăți fluxurile prin Greenstream în câteva „luni”.

O sursă familiarizată cu operațiunile Eni a confirmat că firma - care este deținută parțial de guvernul italian și are un public receptiv la Roma - „lucrează pentru a crește producția de gaze în țară” atât prin Greenstream, cât și în Libia în sens mai larg. Persoana respectivă nu a specificat cât timp va dura acest lucru sau dacă firma solicită sprijin din partea Romei.

Stimularea fluxurilor de gaze libiene ar putea oferi o ușurare mult necesară Italiei în urma războiului din Iran, care a determinat Roma să caute noi aprovizionări din Algeria, Azerbaidjan și Arabia Saudită pentru a compensa creșterea costurilor energiei. Gazele reprezintă 40% din mixul energetic al Italiei, cu 16 puncte procentuale mai mult decât media europeană, iar pierderea aprovizionărilor din Qatar a afectat țara în mod disproporționat.

Totuși, vizita Copasir a fost o inițiativă parlamentară bipartizană și nu este clar dacă Roma va susține concluziile lui Borghi. În timp ce oficialii libieni din ambele administrații erau dornici să găsească modalități de a stimula producția, ministrul italian al comerțului, Adolfo Urso, nu și-a formulat încă o opinie și doar monitorizează situația, a spus Borghi.

„Un lucru este [monitorizarea] și altul este să ai o viziune clară că aceasta ar putea fi o zonă de investiții care ar putea [da] roade”, s-a plâns senatorul. El a spus că își va transmite impresia despre potențialul Libiei lui Matteo Salvini, liderul Ligii și viceprim-ministru al Guvernului Giorgia Meloni.

Interesul crescând a fost ilustrat de o întâlnire de joi între prim-ministrul italian Giorgia Meloni și Abdul Hamid Dbeibah, liderul din vestul Libiei, susținut de ONU și cu sediul la Tripoli. Cei doi lideri au discutat despre „consolidarea parteneriatului în sectorul energetic” dintre cele două țări, a scris Dbeibah pe X. Un purtător de cuvânt al guvernului italian a refuzat să comenteze.